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快訊／味全龍與首輪大聯盟資歷黃暐傑簽約　月薪50萬元、背號75號

▲▼ 黃暐傑。（圖／取自小聯盟官網）

▲黃暐傑。（圖／取自小聯盟官網）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍首輪選進大聯盟資歷黃暐傑，簽下1年半合約，月薪50萬元。

味全龍球團5日宣佈，已與投手黃暐傑達成合約共識，並順利完成體檢。合約期間自2025年8月起至2026年，月薪為50萬元，另設有激勵獎金。黃暐傑選擇75號作為背號，並將於近期完成註冊等相關程序，正式加入龍軍戰力行列。球團對於他的加盟充滿期待，盼望其經驗與實力為球隊帶來助益。

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領隊丁仲緯表示，「黃暐傑近期達成共識並完成體檢，合約期限8月到明年底，月薪都是50萬，另包含激勵獎金。龍隊近期完成註冊程序，預計下週就能投入比賽，從二軍開始比賽。」

今年31歲的黃暐傑曾效力美職亞利桑那響尾蛇、德州遊騎兵、舊金山巨人與匹茲堡海盜體系，於2019年在遊騎兵登上大聯盟，成為第15位登上大聯盟的台灣球員；黃暐傑在大聯盟共出賽4場，投5.2局，失2分責失，防禦率為3.18，無勝敗紀錄。

2023年初，黃暐傑參與大聯盟春訓熱身賽，但同年4月接受右手肘韌帶重建手術（Tommy John）。去年6月因手肘不適進一步檢查，確認肌腱撕裂，8月再度動刀後遭海盜隊釋出返台。

葉總表示：「黃暐傑剛完成復健，他應該會在周五再次參加實戰，若沒有問題，就能正常參賽，先在二軍比賽，之後再根據情況進行調整。」

黃暐傑被視為即戰力，葉總透露：「我們不確定他比賽後的身體狀況，如果沒有問題，對球隊的幫助會非常大。」目前黃暐傑被視為牛棚的首選，先發的機會不高。關於如何控制他的出賽頻率，葉總坦言：「是投得比較好，還是讓他休息不投比較好，這部分還需要再思考。」

關鍵字： 味全龍黃暐傑大聯盟簽約新秀

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