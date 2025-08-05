努特巴爾「致勝撲接」貝茲飛球　羅伯斯：想為他鼓掌

▲努特巴爾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（5）日主場迎戰聖路易紅雀，關鍵第9局，大谷翔平敲安點燃反攻希望，卻因貝茲（Mookie Betts）遭努特巴爾（Lars Nootbaar）飛撲美技接殺而無功而返。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後對這記美技深感佩服，坦言「想為他鼓掌」。

此役大谷擔任先發「第1棒、指定打擊」，4打數有1安打，吞下2次三振。第9局落後1分時，他率先擊出安打上壘，眼看反攻機會浮現，下一棒貝茲擊出右外野飛球，原看似可能落地形成安打，卻被努特巴爾以全力奔跑搭配飛撲接殺，澆熄道奇反攻氣焰。

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Lars Nootbaar makes an UNBELIEVABLE catch in the 9th pic.twitter.com/7H3QMYGpTX — MLB (@MLB) August 5, 2025

「那是一記了不起的接殺。」羅伯斯賽後表示，「球其實飛得不近，但他成功追到，而且漂亮地完成撲接，對方靠1支勉強的安打得分，我們這邊就差一點落地……這就是棒球，我想為他鼓掌。」

若該球落地，道奇將形成得點圈有人、無人出局的大好局面，甚至有望逆轉，但努特巴爾此役攻守俱佳，這記關鍵撲接也成為比賽勝負的轉捩點。