努特巴爾「致勝撲接」貝茲飛球　羅伯斯：想為他鼓掌

▲努特巴爾。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今(5)日主場迎戰聖路易紅雀,關鍵第9局,大谷翔平敲安點燃反攻希望,卻因貝茲(Mookie Betts)遭努特巴爾(Lars Nootbaar)飛撲美技接殺而無功而返。總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後對這記美技深感佩服,坦言「想為他鼓掌」。

此役大谷擔任先發「第1棒、指定打擊」,4打數有1安打,吞下2次三振。第9局落後1分時,他率先擊出安打上壘,眼看反攻機會浮現,下一棒貝茲擊出右外野飛球,原看似可能落地形成安打,卻被努特巴爾以全力奔跑搭配飛撲接殺,澆熄道奇反攻氣焰。

Lars Nootbaar makes an UNBELIEVABLE catch in the 9th pic.twitter.com/7H3QMYGpTX