庫明加去不了國王除選秀權談不攏　勇士也不想送走兩主力

▲國王有意網羅庫明加，但首輪籤帶保護條款成談判障礙。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）拒絕了2年4500萬美元的續約報價，從受訪再到社群媒體發文，他看起來對灣區沒有留戀。不過「先簽後換」的談判並不順利，其中國王開出射手蒙克（Malik Monk）與2030年首輪籤（樂透保護），但勇士堅持選秀權必須為「無保護」，且他們也無意為此送走穆迪（Moses Moody）或希爾德（Buddy Hield）來清出空間。

庫明加至今不願接受勇士提出的兩年4500萬美元報價，有可能接受1年790萬美元的合格報價，以在明年夏天恢復自由身。儘管這被視為高風險做法，一旦表現不佳或受傷，恐重創其自由市場價值，但目前他似乎沒打算妥協，接受合格報價的最後期限是當地時間10月1日，也代表這場鬥法仍有得拖。

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勇士曾與國王、太陽展開交易談判，沙加緬度提出包含蒙克與2030年首輪籤（樂透保護）在內的方案，但勇士希望該選秀權為「無保護」，雙方在此卡關。此外，若此交易案成形，勇士須額外清出薪資空間，代表得送走資深射手希爾德或另一名新星穆迪，他們對此計畫興趣缺缺。

▲勇士不願在庫明加交易案中送出穆迪或希爾德，堅守籌碼底線。（圖／達志影像／美聯社）

太陽也曾提出4年9000萬美元報價換取庫明加，但據了解。勇士從未對其籌碼展現明確意願。目前球團「A計畫」仍是暫停對外交易洽談，努力說服庫明加接受當前報價；「B計畫」則是等到季中再重啟談判，屆時尋求更有利的出手機會。

庫明加與總教練柯爾（Steve Kerr）的關係不佳，且他認為球隊過去4季阻礙了自己的成長。這場僵局未來仍可能有劇變，但在各方都不願先讓步的情況下，身為「受限自由球員」的庫明加仍將續披勇士戰袍迎接2025-26賽季。