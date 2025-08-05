運動雲

>

庫明加去不了國王除選秀權談不攏　勇士也不想送走兩主力

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王有意網羅庫明加，但首輪籤帶保護條款成談判障礙。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）拒絕了2年4500萬美元的續約報價，從受訪再到社群媒體發文，他看起來對灣區沒有留戀。不過「先簽後換」的談判並不順利，其中國王開出射手蒙克（Malik Monk）與2030年首輪籤（樂透保護），但勇士堅持選秀權必須為「無保護」，且他們也無意為此送走穆迪（Moses Moody）或希爾德（Buddy Hield）來清出空間。

庫明加至今不願接受勇士提出的兩年4500萬美元報價，有可能接受1年790萬美元的合格報價，以在明年夏天恢復自由身。儘管這被視為高風險做法，一旦表現不佳或受傷，恐重創其自由市場價值，但目前他似乎沒打算妥協，接受合格報價的最後期限是當地時間10月1日，也代表這場鬥法仍有得拖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士曾與國王、太陽展開交易談判，沙加緬度提出包含蒙克與2030年首輪籤（樂透保護）在內的方案，但勇士希望該選秀權為「無保護」，雙方在此卡關。此外，若此交易案成形，勇士須額外清出薪資空間，代表得送走資深射手希爾德或另一名新星穆迪，他們對此計畫興趣缺缺。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士不願在庫明加交易案中送出穆迪或希爾德，堅守籌碼底線。（圖／達志影像／美聯社）

太陽也曾提出4年9000萬美元報價換取庫明加，但據了解。勇士從未對其籌碼展現明確意願。目前球團「A計畫」仍是暫停對外交易洽談，努力說服庫明加接受當前報價；「B計畫」則是等到季中再重啟談判，屆時尋求更有利的出手機會。

庫明加與總教練柯爾（Steve Kerr）的關係不佳，且他認為球隊過去4季阻礙了自己的成長。這場僵局未來仍可能有劇變，但在各方都不願先讓步的情況下，身為「受限自由球員」的庫明加仍將續披勇士戰袍迎接2025-26賽季。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jonathan Kuminga

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

從12強賽奪冠獲啟發　亞錦賽中華隊野手「傾向全社會隊」

從12強賽奪冠獲啟發　亞錦賽中華隊野手「傾向全社會隊」

「台灣至寶」回來啦！孫易磊睽違近兩個月向一軍報到

「台灣至寶」回來啦！孫易磊睽違近兩個月向一軍報到

別想去國王！勇士確定今夏「不交易」庫明加　他只剩2個選擇

別想去國王！勇士確定今夏「不交易」庫明加　他只剩2個選擇

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

啦啦隊女神河智媛老闆遭砍殺亡　合作夥伴震驚發聲明曝下一步

啦啦隊女神河智媛老闆遭砍殺亡　合作夥伴震驚發聲明曝下一步

淨資產近72億？柯瑞不知道也不太在乎　自曝不愛談傳奇地位

淨資產近72億？柯瑞不知道也不太在乎　自曝不愛談傳奇地位

最強中華男籃戰力榜排亞洲盃第12名　FIBA點名盧峻翔缺陣影響大

最強中華男籃戰力榜排亞洲盃第12名　FIBA點名盧峻翔缺陣影響大

奧運棒球重返道奇球場　郭泰源經典投球照獲官方致敬

奧運棒球重返道奇球場　郭泰源經典投球照獲官方致敬

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

熱門新聞

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

從12強賽奪冠獲啟發　亞錦賽中華隊野手「傾向全社會隊」

「台灣至寶」回來啦！孫易磊睽違近兩個月向一軍報到

別想去國王！勇士確定今夏「不交易」庫明加　他只剩2個選擇

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂

2Kobe無法躋身史上最佳　美球評曝原因

3亞錦中華隊野手傾向全社會隊

4孫易磊睽違兩個月向一軍報到

5勇士確定今夏「不交易」庫明加

最新新聞

1快訊／味全龍與首輪大聯盟資歷黃暐傑簽約　月薪50萬元

2央聯導入DH　新庄剛志提有趣建議

3新北市奪小馬聯盟世界冠軍

4對手美技撲接　羅伯斯：想鼓掌

5道奇貝茲連續16打數無安打

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

被李雅英、潔米牽手高舉　慈妹可愛踮腳「飛高高」

【羽球戰術：美人計】她認真打羽球＋他認真耍性感　網友：物理＋魔法輸出？

差點忘記輪到自己！岳政華敲再見安　挑戰威能帝靠一招取勝

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366