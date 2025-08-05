夢想家迎來歐洲頂級戰力！　4屆西甲冠軍湯普金斯加盟

▲夢想家迎來歐洲頂級賽場冠軍戰力湯普金斯。（圖／夢想家提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家今（5）日正式宣布，簽下35歲的崔・湯普金斯（Trey Thompkins），他身高208公分、體重111公斤，曾效力於美國、西班牙、俄羅斯及塞爾維亞等多國聯賽。



湯普金斯來自美國喬治亞州利索尼亞，大學就讀於NCAA D1的喬治亞大學，3個賽季期間場均貢獻15.6分、7.8籃板、1.1助攻，外線命中率達3成5，展現全面能力。2011年NBA選秀中，他於第二輪第37順位被洛杉磯快艇選中，正式展開職業生涯。

他不僅在NBA留下出賽紀錄，隨後到歐洲。2014-15年效力俄羅斯VTB聯盟的BC Nizhny Novgorod，繳出場均 15.8 分、7.5 籃板、1.7助攻的亮眼數據。隔年轉戰西班牙甲級聯賽皇家馬德里，參與7個賽季，橫跨西甲聯賽與歐洲聯賽，累積超過300場出賽，穩定貢獻得分與優異外線火力，期間更隨隊4度奪得西甲聯賽冠軍戰績輝煌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2023-24賽季，湯普金斯效力塞爾維亞KLS聯賽KK Crvena zvezda Meridianbet，幫助球隊奪下聯賽冠軍。2024-25賽季加盟西班牙籃球甲級聯賽Leyma Basquet Coruna，出賽26場，場均攻下12.2分、3.7籃板，三分命中率突破4成，展現依舊銳利的外線火力與穩定的進攻效率。

湯普金斯表示：「能加入夢想家是一個非常棒的決定，因為這支球隊的理念與我相同。每當我站上球場，我與球隊共同的目標就是贏球。」也期盼能將自身的經驗注入團隊：「我多年累積的比賽歷練，我希望能透過這些經驗，輔佐隊友從不同角度看比賽，一起成長、一起進步。」

夢想家總經理韓駿鎧表示：「湯普金斯是一位歷經高強度職業聯賽洗鍊的成熟球員，具備精準的外線投射與戰術理解能力。他在歐洲賽場的表現無庸置疑，四次西甲冠軍的DNA也將帶給球隊更好的冠軍文化，領導能力對於我們球隊養成也有極大幫助。相信他的加入不僅能補強戰力，也能將多年歷練分享給隊友，提升整體競爭力。」