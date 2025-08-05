亞洲一哥孫興慜加盟洛杉磯FC　轉會費7.7億創歷史最快亮相時間曝

▲孫興慜告別熱刺，在首爾最後一戰獲得全場致敬。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

亞洲足球一哥孫興慜（Son Heung-Min）結束10年的英超熱刺生涯，確定轉戰美國職業足球大聯盟（MLS），將加盟洛杉磯FC（LAFC）。根據《ESPN》報導，他的轉會費高達2600萬美元（約7.7億台幣），打破去年亞特蘭大聯隊簽下拉斯（Emmanuel Latte Lath）創下的聯盟史上最高紀錄，最快將在當地時間周三亮相。

33歲的孫興慜日前在首爾參加熱刺與紐卡索聯的友誼賽，完成在舊東家的最後一戰。他在下半場退場時，獲得雙方球員列隊致敬與全場掌聲，氣氛感人。他表示，「這是一個完美的時刻。能分享這些美好的回憶，我永遠不會忘記，也將深深感激，無論是球迷、隊友或教練。」

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孫興慜自2015年以2200萬英鎊（約8.7億台幣）從德甲勒沃庫森轉戰熱刺，累積超過450場出賽，締造198次進球參與（進球＋助攻），本季他終於如願捧起歐霸盃冠軍獎盃，替熱刺生涯畫下完美句點。

▲孫興慜將創MLS最高轉會費紀錄，預計本周正式亮相。（圖／達志影像／美聯社）

早在2023年6月，沙烏地阿拉伯球隊伊蒂哈德（Al Ittihad）就曾出高薪挖角，但遭孫興慜婉拒，如今洛杉磯FC成功網羅這位亞洲一哥，目前LAFC在西區排名第6，手握兩場補賽優勢，如今迎來孫興慜壯援，極可能成為季後賽黑馬。