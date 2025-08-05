前日職巨人雙投MLB重逢　紅雀米柯拉斯曝2018年曾招募菅野智之！

▲紅雀投手米柯拉斯是菅野智之的老戰友。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

聖路易紅雀投手米柯拉斯（Miles Mikolas）今（5）日對道奇賽前受訪時，談及昔日讀賣巨人戰友菅野智之，透露早在2018年重返大聯盟時便曾邀請對方一同赴美挑戰，並對菅野現今終於踏上大聯盟表達欣慰與支持。

現年36歲的米柯拉斯曾於2015年至2017年效力日本職棒讀賣巨人，3年期間繳出31勝13敗、防禦率2.18的優異成績，之後返回美國加盟紅雀至今。他與菅野曾是巨人輪值搭檔，感情深厚。

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お互い歳を取りました



We’ve both gotten older. pic.twitter.com/jqiZr98Vg8 — TOMOYUKI SUGANO (@sugatomo18) May 27, 2025

菅野本季在金鶯隊21場先發拿下8勝5敗、防禦率4.42，米柯拉斯笑說，「我跟他說，你來得有點晚了喔。」隨後補充，「2018年我回美國時，就曾邀他一起來，他是一位非常出色的投手，也是很棒的隊友。」

儘管金鶯目前整體戰績不佳，米柯拉斯仍替老戰友加油打氣，「希望他能繼續活躍下去，我會一直支持他。」

此外，被問及是否有意回歸日本職棒時，米柯拉斯坦言，「到現在我仍這麼想，能在日本打球，是我棒球生涯中最美好的回憶之一。」甚至開玩笑表示，若2027年美國發生勞資停賽情況，「我可能會回日本打1季，到時MLB的事就交給留在這邊的人處理吧。」