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「台灣至寶」回來啦！孫易磊睽違近兩個月向一軍報到

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

效力日本火腿隊的台灣投手孫易磊，即將再度踏上一軍舞台。球團社群5日早上率先公布好消息，孫易磊已向一軍報到，有望於本週火腿主場迎戰西武隊的三連戰中重返登板，這也是他自6月中旬下放以來，睽違近兩個月回歸一軍。

被日媒封為「台灣至寶」、現年20歲的孫易磊於5月22日正式升格為支配下選手，一軍登板7場，擔任中繼與後援任務，繳出1次救援成功與4次中繼成功，防禦率2.57，展現極佳壓制力。然而，6月10日對戰養樂多隊時於第8局登板，連續投出兩次四壞保送後退場，隔日即被移出一軍名單。

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孫易磊近期在二軍表現穩定，最近一次7月29日對樂天二軍先發5局，被擊出4支安打，未失任何分數，顯示狀態調整得宜。今日正式向一軍報到後，僅待登錄程序完成，即可再次於一軍戰場展現身手。

火腿隊本週起於主場展開與西武隊的三連戰，孫易磊有望在此期間重回投手丘。火腿 IG 發佈好消息，金村尚真、孫易磊向一軍報到。球迷紛紛留言：「用有力的直球無雙吧！易磊君雖然可愛，但一定是個超強心臟選手，期待你的表現」、「金內君、孫君，歡迎回來，等你們好久啦」、「哇～兩個人都看起來很精神，笑容好耀眼！歡迎回來，好想快點看到你們投球啊！」
 

關鍵字： 孫易磊台灣投手火腿隊一軍登板

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