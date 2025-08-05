道奇首辦佐佐木朗希搖頭娃娃日　羅伯斯曝復健進度拚8月下旬復出

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美日籍投手佐佐木朗希目前正從右肩夾擠症候群復健中，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）於5日（台灣時間）受訪時透露，佐佐木預計9日進行第三次Live BP（實戰打擊練習），若順利，下一階段將進入復健賽。

道奇5日主場賽事中，首次推出佐佐木朗希搖頭娃娃日（Bobblehead Day），現場發放限量紀念品給球迷，象徵他逐步融入道奇的行銷規劃。

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佐佐木朗希日前已在亞利桑那進行了第二次Live BP，投兩局，球速約落在150公里中段。羅伯斯表示，他的狀態看起來不錯，預計幾天內會再投一次，目前規劃在9日登板。

他也透露，這次Live BP的對象可能是隊內打者，也有可能邀請外部選手對戰。「如果表現順利，下一步將安排復健賽，持續朝8月下旬的回歸目標邁進。」

佐佐木當天也現身道奇體育場，進行約17分鐘的傳接球，隨後與紅雀隊日籍外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）以及其經紀人沃爾夫（Joel Wolfe）互動熱絡。