上千球迷湧入！哈登中國行人氣爆棚　美媒打臉瘋傳「暴肥照」

The love is CRAZY for James Harden in China ❤️????????



登峰造极! pic.twitter.com/O9hgZ8wlIu — LA Clippers (@LAClippers) August 3, 2025

記者游郁香/綜合報導

目前效力快艇的3屆得分王哈登(James Harden)正在中國展開Adidas巡迴活動,在廣州掀起盛況空前的人潮,上千球迷湧入商場只為一睹偶像風采,不少人穿上他歷年效力的火箭、籃網、七六人與快艇球衣朝聖,活動畫面也打臉近期社群瘋傳的「暴肥照」。

James Harden practicing nunchucks in his “Molded Leather” adidas Harden Vol. 9 while touring in China ???? pic.twitter.com/rIRx9Xfb0c — Nice Kicks (@nicekicks) August 3, 2025

這場名為「Uno Fest」的活動,哈登親自現身與球迷互動,簽名、合影並推出個人第9代戰靴Harden Vol. 9,引發巨大迴響。球迷高聲歡呼、場館擠爆,他親民現身讓支持者感動不已。

▲哈登展開中國行人氣爆棚。(圖/翻攝自X/James Harden,下同)

不過最近網路上瘋傳一段21秒影片,鏡頭拉近對準正在練投的哈登時,他看起來相當臃腫,有人還將影片截圖,引起了熱議。但官方的活動照片中,哈登無論是學習功夫還是與球迷互動,身形並沒有明顯變胖的跡象,《運動畫刊》指出,事實證明這些「變胖」影像根本是假的。

People have been criticizing James Harden after this video went viral, showing off his offseason look.



Thoughts? ???? pic.twitter.com/7xfY0B1vWi — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) August 4, 2025

《運動畫刊》還提到,這也不是第一次哈登的體態被誤傳。去年還曾有一張「瘦到不科學」的照片瘋傳,後來證實為視覺誤差,此次「暴肥照」再度成為網路假訊息案例。

哈登近年從隊上的第一得分手轉型為傳球大師,2022-23賽季場均10.7次助攻為聯盟第1,上季在快艇場均22.8分、8.7助攻與5.8籃板,是球隊不可或缺的主控。

哈登的中國行預計持續到8月6日,下一站將移師佛山與深圳。結束亞洲行後,他將返回洛杉磯備戰新賽季。值得一提的是,現年35歲的「大鬍子」去年曾表示,每次到中國就像是回到家,更約定未來有一天會到中國打球,他這次也開心發文,「你們總是讓我驚喜連連,每一次都像是第一次一樣。我只希望你們知道,我也同樣深深地愛著你們。讓我們一起享受這段旅程的每一刻吧!」