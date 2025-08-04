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上千球迷湧入！哈登中國行人氣爆棚　美媒打臉瘋傳「暴肥照」

記者游郁香／綜合報導

目前效力快艇的3屆得分王哈登（James Harden）正在中國展開Adidas巡迴活動，在廣州掀起盛況空前的人潮，上千球迷湧入商場只為一睹偶像風采，不少人穿上他歷年效力的火箭、籃網、七六人與快艇球衣朝聖，活動畫面也打臉近期社群瘋傳的「暴肥照」。

這場名為「Uno Fest」的活動，哈登親自現身與球迷互動，簽名、合影並推出個人第9代戰靴Harden Vol. 9，引發巨大迴響。球迷高聲歡呼、場館擠爆，他親民現身讓支持者感動不已。

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▲▼哈登展開中國行人氣爆棚。（圖／翻攝自X／James Harden）

▲哈登展開中國行人氣爆棚。（圖／翻攝自X／James Harden，下同）

不過最近網路上瘋傳一段21秒影片，鏡頭拉近對準正在練投的哈登時，他看起來相當臃腫，有人還將影片截圖，引起了熱議。但官方的活動照片中，哈登無論是學習功夫還是與球迷互動，身形並沒有明顯變胖的跡象，《運動畫刊》指出，事實證明這些「變胖」影像根本是假的。

《運動畫刊》還提到，這也不是第一次哈登的體態被誤傳。去年還曾有一張「瘦到不科學」的照片瘋傳，後來證實為視覺誤差，此次「暴肥照」再度成為網路假訊息案例。

▲▼哈登展開中國行人氣爆棚。（圖／翻攝自X／James Harden）

哈登近年從隊上的第一得分手轉型為傳球大師，2022-23賽季場均10.7次助攻為聯盟第1，上季在快艇場均22.8分、8.7助攻與5.8籃板，是球隊不可或缺的主控。

哈登的中國行預計持續到8月6日，下一站將移師佛山與深圳。結束亞洲行後，他將返回洛杉磯備戰新賽季。值得一提的是，現年35歲的「大鬍子」去年曾表示，每次到中國就像是回到家，更約定未來有一天會到中國打球，他這次也開心發文，「你們總是讓我驚喜連連，每一次都像是第一次一樣。我只希望你們知道，我也同樣深深地愛著你們。讓我們一起享受這段旅程的每一刻吧！」

▲▼哈登展開中國行人氣爆棚。（圖／翻攝自X／James Harden）

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯快艇James Harden

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