紅襪主場勢如破竹　喬里托8局失1分領軍橫掃太空人

▲喬里托（Lucas Giolito）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紅襪近來主場氣勢驚人，台灣時間4日凌晨，紅襪軍在芬威球場以6比1擊退美西龍頭太空人，完成系列賽3連戰橫掃，拉出近期5連勝、8戰7勝的火燙戰績，並在美聯外卡爭奪戰中暫居首位；紅襪近14場主場比賽贏了其中13場，顯示芬威再度成為強敵畏懼之地。

面對太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez），紅襪在4局下單局灌進6分，成為全場勝負分水嶺；總教練柯拉（Alex Cora）對球隊主場優勢深具信心，他賽後表示：「我們比過去兩年強多了，也更健康了，我們現在是一支完整的球隊，大家都打得帶勁，就像我說的，這裡又變得好玩了。」

紅襪今年在主場戰績為37勝21敗，自6月4日以來已繳出21勝5敗佳績，近8個主場系列賽更贏了7個，這是紅襪自2022年6月26日以來首度戰績超過5成11場勝差。

游擊手史托瑞（Trevor Story）也提到主場觀眾對比賽的影響力：「在主場打得好真的可以成為我們的優勢，這會讓對手承受很大壓力，觀眾熱情會帶動比賽節奏，也許我們能讓對方分心一點，他們可能會失投留在好球帶裡，這就是比賽的一部分，也是芬威最特別的地方，我很享受。」

這次系列賽特別值得一提的是，紅襪分別擊敗太空人兩名頂尖先發投手布朗（Hunter Brown）與瓦德茲，成功復仇近2年8月皆在主場遭橫掃的陰影。

柯拉接著坦言：「我不喜歡拿我們和其他球隊比較，但過去兩年和太空人那幾場真的讓我們陷入不利局面，現在情況大不相同了。」

紅襪先發投手喬里托（Lucas Giolito）此戰投出代表作，主投8局僅被敲3安打失1分，成功壓制對手；雖然他以「夜貓子」著稱，卻再次在早場比賽中繳出好投。

對此喬里托笑說：「說真的，早起一點都不好玩，我從小就習慣熬夜，不管是看書或打電動，現在我總說自己是為晚上7點比賽調整好狀態的，但像今天這樣的比賽還是得做出調整。」

事實上，柯拉原想讓新加盟投手梅（Dustin May）擔任此戰先發，但喬里托希望維持輪值節奏，因此照常登板，他也表示：「就是每場都全力以赴，只要我們投得好，就沒問題。」

Ceddanne for the lead! pic.twitter.com/NPfS99rxPb — Red Sox (@RedSox) August 3, 2025

目前紅襪在美聯東區仍落後藍鳥3場勝差，但已穩居外卡首位，若能保持第4種子順位，將可在主場迎戰三戰兩勝制的外卡系列賽；若能逆轉分區冠軍，更有機會跳過外卡輪、直接晉級分區賽，並擁有主場優勢。

但球隊目前並不談論太遠的目標，只專注於眼前一戰一戰打好，喬里托最後說得直接：「帶著信心出賽，不管對手是誰，我們知道自己有實力，有能力，現在的重點就是拚每一場，持續累積勝利。」