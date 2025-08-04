勇士願將庫明加送到國王？　美媒曝修改一籌碼交易將迅速成形

▲庫明加曾在季後賽挺身而出，展現攻守潛力。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）未接受790萬美元的合格報價，同時拒絕了灣區開出的2年4500萬美元續約價碼，傳出他有意前進沙加緬度。《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）近日指出，若國王願意將籌碼中的2030年首輪籤改為「無保護」，交易案有機會迅速成形。

阿米克在節目《95.7 The Game》中披露，國王兩名年輕戰力莫瑞（Keegan Murray）與艾利斯（Keon Ellis）從未被納入交易討論名單，勇士的重點在於未來選秀資產，尤其是「完全無保護」的2030首輪籤。

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《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）也指出，儘管庫明加的交易市場已趨冷淡，勇士依舊對他的未來去向保持開放態度。

▲柯瑞仍是勇士爭冠核心，但年齡漸長，留給他和球隊的時間恐不多。（圖／達志影像／美聯社）

從國王目前的隊伍發展軌跡來看，2030年的選秀籤具潛在高價值。對勇士而言，若真如外界所說，他們不急於兌現選秀籌碼，而是著眼於長期戰力儲備，這顯示球團高層正考慮在柯瑞（Stephen Curry）生涯末期採取更審慎的佈局。

勇士當前處境不容樂觀，面對柯瑞進入生涯尾聲，球隊亟欲把握最後的爭冠時間，即戰力與未來發展之間如何取捨，成為高層抉擇的關鍵。

庫明加在今年季後賽柯瑞受傷期間曾短暫「閃耀」，但他在主帥科爾（Steve Kerr）體系中的定位始終模糊，也讓這筆交易案充滿未知數。交易最終是否落實，預料將在近期有定論。