「太熱了...像流沙一樣！」　山本由伸苦戰34度高溫奪賽季第10勝

▲山本由伸。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇隊在台灣時間4日於坦帕灣續戰光芒隊,面對攝氏34度的極端酷暑,眾將頂著烈陽力拼勝利,最終道奇3比0完封對手;弗里曼(Freddie Freeman)不畏高溫敲出3安打、2得分貢獻,山本由伸則以5.2局無失分的精采表現摘下賽季第10勝,球員們賽後異口同聲表示:「這是我們打過最熱的比賽之一!」

Yoshinobu Yamamoto (W (10-7), 5.2 P, 5 H, 0 ER, 0 BB, 6 K, 88 P) talks with the media after the #Dodgers 3-0 win in Tampa, sealing a series victory. #LetsGoDodgers pic.twitter.com/O9lBCKy2oS

35歲道奇一壘手弗里曼此役以「先發第三棒一壘手」先發,繳出5打數3安打1打點,連續3場比賽上演多安打,打擊率也回升至.306,排名國聯第2。

即便在炎熱環境下,弗里曼依然火力全開,賽後他也坦言:「今天的比賽,應該是我打過最熱的一場了,13年前在辛辛那提的比賽也很熱,但今天更誇張。」

他回憶道:「小聯盟時代的灣岸聯盟就被說是『淘汰人的環境』,今天就是那種等級,真的太熱了,不過贏球最重要,很慶幸我們挺過來了。」

6局上半時,弗里曼站在二壘的情況下,靠著帕赫斯(Andy Pages)的安打衝刺回本壘得分,對此他坦言:「當三壘指導教練叫我衝!時,我心裡想著:真的假的……這球沒回來就糟了。」

談到當下衝刺的情況,他苦笑說:「跑回本壘的時候,感覺腳像陷進流沙裡一樣。」

先發右投山本由伸此役投球內容穩定,面對光芒強力打線絲毫不慌,主投5.2局送出6次三振沒有失分,持續展現自6月以來的火熱狀態,過去7場先發他投了37.1局,防禦率僅1.93,累計44次三振、9次保送,幾乎無懈可擊。

面對正午高溫與60%濕度,山本由伸賽後坦言:「讓我想起高中或在二軍的比賽,那種濕熱真的很難受。」

"Yoshi and our bullpen were awesome today."



Freddie Freeman (3-5, 2B, RBI, R) chats with @kirsten_watson after the #Dodgers defeat the Rays 3-0 to wrap up their 9-game road trip. #LetsGoDodgers pic.twitter.com/af6SB0UIdZ