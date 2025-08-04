「太熱了...像流沙一樣！」　山本由伸苦戰34度高溫奪賽季第10勝

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇隊在台灣時間4日於坦帕灣續戰光芒隊，面對攝氏34度的極端酷暑，眾將頂著烈陽力拼勝利，最終道奇3比0完封對手；弗里曼（Freddie Freeman）不畏高溫敲出3安打、2得分貢獻，山本由伸則以5.2局無失分的精采表現摘下賽季第10勝，球員們賽後異口同聲表示：「這是我們打過最熱的比賽之一！」

Yoshinobu Yamamoto (W (10-7), 5.2 P, 5 H, 0 ER, 0 BB, 6 K, 88 P) talks with the media after the #Dodgers 3-0 win in Tampa, sealing a series victory. #LetsGoDodgers pic.twitter.com/O9lBCKy2oS [廣告]請繼續往下閱讀... August 3, 2025

35歲道奇一壘手弗里曼此役以「先發第三棒一壘手」先發，繳出5打數3安打1打點，連續3場比賽上演多安打，打擊率也回升至.306，排名國聯第2。

即便在炎熱環境下，弗里曼依然火力全開，賽後他也坦言：「今天的比賽，應該是我打過最熱的一場了，13年前在辛辛那提的比賽也很熱，但今天更誇張。」

他回憶道：「小聯盟時代的灣岸聯盟就被說是『淘汰人的環境』，今天就是那種等級，真的太熱了，不過贏球最重要，很慶幸我們挺過來了。」

Who's your Player of the Game? — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 3, 2025

6局上半時，弗里曼站在二壘的情況下，靠著帕赫斯（Andy Pages）的安打衝刺回本壘得分，對此他坦言：「當三壘指導教練叫我衝！時，我心裡想著：真的假的……這球沒回來就糟了。」

談到當下衝刺的情況，他苦笑說：「跑回本壘的時候，感覺腳像陷進流沙裡一樣。」

先發右投山本由伸此役投球內容穩定，面對光芒強力打線絲毫不慌，主投5.2局送出6次三振沒有失分，持續展現自6月以來的火熱狀態，過去7場先發他投了37.1局，防禦率僅1.93，累計44次三振、9次保送，幾乎無懈可擊。

面對正午高溫與60%濕度，山本由伸賽後坦言：「讓我想起高中或在二軍的比賽，那種濕熱真的很難受。」

"Yoshi and our bullpen were awesome today."



Freddie Freeman (3-5, 2B, RBI, R) chats with @kirsten_watson after the #Dodgers defeat the Rays 3-0 to wrap up their 9-game road trip. #LetsGoDodgers pic.twitter.com/af6SB0UIdZ — SportsNet LA (@SportsNetLA) August 3, 2025

山本透露，他曾考慮首次穿短袖登板，但最後仍選擇長袖：「我從中學、高中到職業，從沒短袖登板過，本來想試試，但練習時流太多汗會影響手套操作，最後還是回歸習慣的長袖。」

總教練羅伯斯則對他讚譽有加：「今天他真的很棒，直球、變化球都完美，即使在這種高濕度的環境下，他也成功扛下我們需要的局數，讓我們有機會贏球。」