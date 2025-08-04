山本由伸5.2局無失分率隊止敗　道奇熱浪中收下系列戰勝利

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在今（4日）與坦帕灣光芒系列賽最終戰中，撐過炎熱與濕氣交織的挑戰，也一掃自身的進攻低潮，以3比0完封光芒成功收下系列賽勝利；此役日籍強投山本由伸先發5.2局無失分，飆出6次三振，成為勝利關鍵。

Yoshinobu brought the heat in Tampa. pic.twitter.com/gcKLv2i4FH [廣告]請繼續往下閱讀... August 3, 2025

這場勝利也讓道奇完成本季後半段最長的10天客場之旅，他們此前在波士頓吞下系列賽落敗，不過隨後於辛辛那提與坦帕灣連拿2個系列賽勝利。

山本此役投球內容穩定，面對光芒強力打線絲毫不慌，持續展現自6月以來的火熱狀態，過去7場先發他投了37.1局，防禦率僅1.93，累計44次三振、9次保送，幾乎無懈可擊。

¡Pages en el hueco se trae la de la ventaja! pic.twitter.com/f8Yq6OgS3B — Los Dodgers (@LosDodgers) August 3, 2025

山本賽後透過翻譯園田義弘表示：「比賽支援得分比較少時，我並不會改變自己的投球內容，但當比賽很接近時，我會更細膩、更講求精準地執行投球策略。」

談到如何應對坦帕灣的極端氣候，山本苦笑說：「我一直換球衣與內衣，應該換了好幾次，今天真的很熱，但謝謝Hiro（翻譯）一直給我很多幫助。」

道奇打線表現雖仍未回到巔峰，但透過幾次關鍵小球操作成功搶下分數；第6局帕赫斯（Andy Pages）敲安打破球隊連18局無得分的窘境，第7局大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）發動雙盜壘成功，接著弗里曼（Freddie Freeman）敲安助隊再下一城。

第9局貝茲則以左中外野方向的高飛犧牲打再添保險分，確保道奇最終3比0完封勝利；賽後貝茲笑說：「我從來沒想過自己會這麼想念西岸的天氣，但現在真的很想念。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）則坦言：「這趟客場行程很硬，我盡量調整打線、不要談太多氣候，但連續在辛辛那提和坦帕這麼熱的城市打白天比賽，真的很辛苦。」