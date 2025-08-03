運動雲

>

高雄海神延攬南韓KBL最佳5人　漂流海地男孩變身亞洲猛獸

▲▼南韓KBL最佳五人凱帝加盟高雄海神。（圖／高雄海神提供）

▲南韓KBL最佳5人凱帝加盟高雄海神。（圖／高雄海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊3日宣佈簽下前NBA G league中鋒、南韓KBL 21-22球季最佳五人凱帝（Cady Lalanne) 。33歲的凱帝身高208公分，226公分的臂展，無論進攻、護框能力都極為出色。近幾年有4個球季在KBL出賽，熟稔亞洲球風的他，之前就曾造訪台灣，並對於海神隊團隊球風深刻印象，「當我看到海神奮戰拼入總冠軍賽，我就知道這是我想待的球隊，我已經準備好迎接賽季的到來！」

凱帝的人生充滿故事性，他來自加勒比海島國海地共和國，7歲與家人飄洋過海赴美，尋求更好的生活。他過去接受媒體訪問就曾表示，航行600英里、50個人擠在狹窄的船上汽油引擎混雜著海水氣味，至今仍記憶猶新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為家族中首位獲得高中、大學學歷，凱帝職業生涯待過G league奧斯汀馬刺， CBA浙江、義大利、土耳其、西班牙等地，2019年轉戰KBL效力過昌原LG、水原KT、安養正官庄。他 21-22球季幫助水原KT奪下例行賽第二，獲選最佳五人，上季效力全州KCC宙斯，場均19.9分、9.1籃板、1.7助攻、1火鍋，並在東超出賽兩戰分別繳出27分，31分、13籃板表現。

凱帝分享南韓球風與歐洲類似，著重戰術執行並強調防守，必須擁有臨場的判斷。他看過海神隊的比賽，對於海神團隊文化感到驚艷，「漂亮的團隊籃球。事實上，我季外來台灣觀光時就覺得這是很讚的地方，所以當我得知有機會加入，等於是一拍即合。」

對於新賽季凱帝目標只有冠軍，要為神隊友呈現出最高水準的表現，同時成為一位好隊友，「每個夜晚我都抱持著拚戰到底的決心，這是球迷及球隊應得的。隊友們！我迫不及待到台灣與你們並肩作戰。神隊友們，我會以最佳表現幫助這座城市拿下總冠軍。」

關鍵字： TPBL高雄全家海神凱帝

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

U12世界盃／違規使用投手　中華隊主帥銅牌戰遭禁賽　

U12世界盃／違規使用投手　中華隊主帥銅牌戰遭禁賽　

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

鄧愷威大聯盟初先發3.1局失5分挨轟吞敗　大都會12比6勝巨人

鄧愷威大聯盟初先發3.1局失5分挨轟吞敗　大都會12比6勝巨人

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

U12世界盃／台灣激戰9局灌7分11:5對韓零失手！兩隊明天繼續爭銅牌

U12世界盃／台灣激戰9局灌7分11:5對韓零失手！兩隊明天繼續爭銅牌

辜仲諒頒冠軍戒激勵兄弟　與江坤宇握手笑喊：好多錢喔

辜仲諒頒冠軍戒激勵兄弟　與江坤宇握手笑喊：好多錢喔

又是你！江坤宇2度幫女團開球　還被Yuna特別點名感謝

又是你！江坤宇2度幫女團開球　還被Yuna特別點名感謝

鄧愷威與千賀滉大同場較勁　日媒也關注：109公斤台灣巨漢右投

鄧愷威與千賀滉大同場較勁　日媒也關注：109公斤台灣巨漢右投

【淹水變狗狗水上樂園】快樂歐告成唯一贏家 小跳步逛大街

熱門新聞

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

U12世界盃／違規使用投手　中華隊主帥銅牌戰遭禁賽　

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

鄧愷威大聯盟初先發3.1局失5分挨轟吞敗　大都會12比6勝巨人

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

2中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

3兄弟奪1900勝　平野惠一點名3功臣

4鄧愷威挨轟交學費！3.1局失5分退場

5美國連3年闖決賽！台灣只能打銅牌戰

最新新聞

1搶下致勝分　張育成：MVP要給永勤

2海神延攬南韓KBL最佳5人凱帝

3林佳緯關鍵失誤失分！ 獅全年第一遭兄弟超車

4平野惠一精準調度奏效　肯定眾將表現

5兄弟大巨蛋創週日票房新高！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

黃韋盛單場4安奪MVP　感謝教練「像監視器一樣」時時盯著

【林襄&李多慧互掀裙擺】屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛XD

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

富邦三本柱化身OL熱舞　網友暴動：我要上班！

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366