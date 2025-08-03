高雄海神延攬南韓KBL最佳5人　漂流海地男孩變身亞洲猛獸

▲南韓KBL最佳5人凱帝加盟高雄海神。（圖／高雄海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊3日宣佈簽下前NBA G league中鋒、南韓KBL 21-22球季最佳五人凱帝（Cady Lalanne) 。33歲的凱帝身高208公分，226公分的臂展，無論進攻、護框能力都極為出色。近幾年有4個球季在KBL出賽，熟稔亞洲球風的他，之前就曾造訪台灣，並對於海神隊團隊球風深刻印象，「當我看到海神奮戰拼入總冠軍賽，我就知道這是我想待的球隊，我已經準備好迎接賽季的到來！」

凱帝的人生充滿故事性，他來自加勒比海島國海地共和國，7歲與家人飄洋過海赴美，尋求更好的生活。他過去接受媒體訪問就曾表示，航行600英里、50個人擠在狹窄的船上汽油引擎混雜著海水氣味，至今仍記憶猶新。

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身為家族中首位獲得高中、大學學歷，凱帝職業生涯待過G league奧斯汀馬刺， CBA浙江、義大利、土耳其、西班牙等地，2019年轉戰KBL效力過昌原LG、水原KT、安養正官庄。他 21-22球季幫助水原KT奪下例行賽第二，獲選最佳五人，上季效力全州KCC宙斯，場均19.9分、9.1籃板、1.7助攻、1火鍋，並在東超出賽兩戰分別繳出27分，31分、13籃板表現。

凱帝分享南韓球風與歐洲類似，著重戰術執行並強調防守，必須擁有臨場的判斷。他看過海神隊的比賽，對於海神團隊文化感到驚艷，「漂亮的團隊籃球。事實上，我季外來台灣觀光時就覺得這是很讚的地方，所以當我得知有機會加入，等於是一拍即合。」

對於新賽季凱帝目標只有冠軍，要為神隊友呈現出最高水準的表現，同時成為一位好隊友，「每個夜晚我都抱持著拚戰到底的決心，這是球迷及球隊應得的。隊友們！我迫不及待到台灣與你們並肩作戰。神隊友們，我會以最佳表現幫助這座城市拿下總冠軍。」