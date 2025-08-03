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林佳緯關鍵失誤失分！ 悍將2：1勝 獅全年第一遭兄弟超車

▲統一獅隊林佳緯。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊林佳緯。（圖／統一球團提供）

體育中心／新北報導

富邦悍將今（3日）面對統一獅，靠著張育成關鍵安打，加上林佳緯守備失誤以及張育成積極跑壘，終場富邦2：1逆轉擊敗統一，統一讓出全年勝率第一寶座。

此戰統一派出布雷克先發，主投6局、94球，被敲3安打，有2次四壞球，4次三振，無失分。

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劉予承0.1局無失分、辛俊昇0.2局無失分、吳承諭1局丟2分非自責分，吞下敗投。 富邦布坎南先發，投5局、97球，被敲4安打，有2次四壞球、1次觸身球、3次三振，丟1分自責分，無關勝敗。陳仕朋2局無失分、李吳永勤1局無失分，拿下中職生涯首勝。張奕1局無失分奪救援成功。

3局上富邦先發投手布坎南控球不穩，1出局後對陳聖平投出四壞球，邱智呈敲出安打，對陳傑憲投觸身球，1出局滿壘時又對蘇智傑投保送，免費送給統一1分。

富邦3局下也有滿壘機會，劉俊豪敲安打，2出局後林岳谷安打，范國宸選到保送，不過張育成吞下三振，無緣建功。

8局下統一換上吳承諭登板，2出局後范國宸選到保送，張育成敲出安打，一三壘有人時戴培峰敲中外野飛球，林佳緯守備失誤，統一一口氣丟2分。

另一地的兄弟5:3擊敗樂天桃猿，奪下4連勝；賽前統一全年勝率僅領先兄弟0.5場勝差，此戰統一不敵富邦，全年勝率第一遭到兄弟超車。

關鍵字： 棒球富邦統一張育成林佳緯中職

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