SUPER JUNIOR-D＆E魅力爆棚！　助攻兄弟大巨蛋創週日票房新高

▲SJ站上大巨蛋！東海、銀赫開球起衝突扭打 王威晨嚇歪攔架全被拍下。（圖／翻攝自中信兄弟頻道）



記者胡冠辰／台北報導

在韓國人氣團體SUPER JUNIOR-D&E助陣下，中信兄弟今（3日）於台北大巨蛋的主場賽事，再度吸引大量球迷進場，單日進場人數高達36808人，刷新本季週日觀眾紀錄，也成為兄弟本季第3高的單場觀眾數，熱度緊追昨日創下的滿場4萬人紀錄。

這場比賽是兄弟球團K歌主題週的壓軸場，自8月1日至3日一連三天舉行，邀請多組重量級藝人共襄盛舉；今日現場迎來為球隊創作主題曲的蕭秉治，以及韓國偶像組合SUPER JUNIOR-D&E東海與銀赫現場獻唱，成功炒熱氣氛。

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▲▼SJ站上大巨蛋！東海、銀赫開球起衝突扭打 王威晨嚇歪攔架全被拍下。（圖／翻攝自中信兄弟頻道）



為紀念此次合作，球隊特別推出由東海與銀赫親自設計的聯名球衣，每款限量發售3000件，共6000件，兩天販售皆造成搶購熱潮，球迷爭相收藏。

比賽開場前，東海與銀赫也一同登場擔任開球嘉賓，並和擔任捕手的隊長王威晨玩起「觸身球誤會」的趣味橋段，三人最後以指著胸前的「Brothers」字樣完成逗趣結尾，為球迷留下難忘畫面。

根據球團官方統計，此次為期3天的系列賽，共吸引96404人入場，再度證明韓流與棒球跨界合作的吸金威力。