平野惠一精準調度奏效　肯定魏碩成、吳俊偉與王政順表現

▲平野惠一。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟在8月3日於台北大巨蛋以5比3擊退樂天桃猿，完成系列賽3連戰橫掃；賽後總教練平野惠一對於投打兩端表現皆給予肯定，特別讚揚先發投手魏碩成與終結者吳俊偉穩定的表現，同時對選擇讓王政順先發上場也給予高度回應：「今天他做得比我們預期得還好。」

針對本場先發投手魏碩成的表現，平野直言：「今天魏碩成表現確實不錯，感覺在巨蛋好像都能投得不錯。」他主投5.2局僅失2分，展現良好控球與對強打線的壓制力。

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儘管僅差1人次就能完成「優質先發」紀錄，平野仍果斷換投：「面對像樂天這種強力打線，稍微有一點點漏洞就有可能被逆轉，今天是抱持大家互相cover的方式調度。」

結尾階段，平野也談到終結者吳俊偉的使用與狀態：「這幾場來看的話，吳俊偉恢復的狀況是相當不錯的，今天就是讓他丟第9局。」

儘管仍有對其復出節奏的顧慮，平野最終肯定吳俊偉關門成功的實力：「當然也會想說復出後這麼快回到終結者會不會太快，可是就結果來看，吳俊偉就是證明『終結者就是我的位子』。」

談到打擊端最搶眼的王政順，平野坦言賽前在守備穩定的岳東華與火力充足的王政順間曾有取捨：「今天是選擇王政順的棒子，他也確實有回應教練的期待，甚至做到得比預期更好。」

王政順在第4局轟出關鍵兩分砲，成為比賽分水嶺，不過他在第6局守備上出現瑕疵，平野也沒有迴避問題：「希望他能多下點功夫，展現『我就要一直在先發名單』的這股拼勁。」