威能帝破百球挑戰完投完封失利　古久保健二扛責：「是我判斷失誤」

▲樂天主帥古久保健二。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿與中信兄弟三連戰系列賽第2場，洋投威能帝繳出6.1局無安打的精采內容，卻在球數破百球、進入9局下半後遭逆襲，最終未能拿下勝投，球隊也在延長賽3比4遭中信一棒說再見；今日賽前總教練古久保健二坦承，讓威能帝續投的調度決策出現失誤，並鄭重向球員與全隊道歉。

「我自己判斷失誤，對威能帝還有球隊非常抱歉，」古久保教練直言，威能帝在8局結束後用球數已達99球，儘管9局下半1出局後出現狀況，他仍決定讓威能帝繼續留在場上，但賽果並不如預期。

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至於做出續投決定的背後因素、以及威能帝本人的意願，古久保則表示不便對外說明。

這場比賽中，威能帝前6局完全封鎖兄弟打線，1支安打都沒被敲出，其中2至3局還上演6連K的瘋狂表現，直到第7局才被王威晨打破無安打紀錄。

進入9局下，威能帝仍獲續投機會，但卻先後被張仁瑋、岳政華擊出安打，隨後自己再因處理滾地球發生失誤，讓王威晨站上壘包；最終他8.1局被敲3安打、失3分，無關勝敗，樂天則在延長賽遭岳政華再見安打吞敗。

對於2場比賽桃猿打線開局搶分、中段卻熄火的現象，古久保分析：「如果中間能再追加多一點分數的話，比賽或許會有不一樣的變化，不過有得分機會的時候適時一擊也不是那麼簡單。」

此外，古久保教練也不忘肯定中信兄弟後援表現：「不只先發回穩後難以再攻下分數，樂天的打線也沒辦法突破中信兄弟的牛棚投手。」

雖然威能帝今天未接受媒體訪問，古久保最後仍再次表示，「站在我的立場，真的是很感謝他，可惜最終沒辦法收下勝利，他本人當然會覺得有點可惜、情緒低落，造成這些都是我的責任。」