運動雲

>

唐西奇簽3年未來爭取124億大約？名記預言湖人比照大谷不手軟

記者游郁香／綜合報導

湖人即將為「新門面」唐西奇（Luka Doncic）送上頂薪續約，《ESPN》資深記者謝爾朋（Ramona Shelburne）直言，新任老闆華特（Mark Walter）出手絕不手軟，「他給大谷翔平7億美元時連眉頭都沒皺一下，湖人也絕對砸得下去。」

唐西奇在當地時間8月2日起具備續約資格，湖人希望與這位斯洛維尼亞金童簽下4年2.29億美元（約68億台幣）的頂薪合約，但內部預期他可能選擇3年1.65億美元、附帶球員選項的合約，以在2028年拚滿10年資歷，爭取5年4.17億美元（約124億台幣）的史詩級合約。

▲湖人唐西奇。（達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲資深記者謝爾朋稱華特砸7億美元簽大谷沒眨眼，暗示湖人將力保唐西奇續約。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇去年率領獨行俠闖入總冠軍賽，如今體態更精實、與詹姆斯磨合順利，若持續MVP級表現，屆時將有望創下史上最大合約紀錄。

《ESPN》資深記者謝爾朋強調，湖人新老闆華特過去給了道奇「二刀流」巨星大谷翔平7億美元是最強背書，面對唐西奇自然也不會手軟。

不過另一位記者安德魯斯（Malika Andrews）也指出，NBA與MLB在薪資結構上大不相同。棒球沒有薪資上限，球隊只需支付豪華稅便能無限開支，更別提大谷願意將其中6.8億美元延後支付，這在NBA制度中根本無法實現。

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人有望在本周末完成與唐西奇的頂薪續約談判。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Luka Doncic

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／小龍女柳柳被爆密戀已婚富二代　凌晨火速發聲明提告

快訊／小龍女柳柳被爆密戀已婚富二代　凌晨火速發聲明提告

兄弟明先發突有變數！鄭浩均傷況曝　雙方為公平先「蓋牌」

兄弟明先發突有變數！鄭浩均傷況曝　雙方為公平先「蓋牌」

林昱珉0.1局失7分寫旅美最慘一役　鄭宗哲、龍仔同場較勁

林昱珉0.1局失7分寫旅美最慘一役　鄭宗哲、龍仔同場較勁

U12世界盃／中華隊明對韓國非贏不可！教頭揭晉級希望關鍵

U12世界盃／中華隊明對韓國非贏不可！教頭揭晉級希望關鍵

美媒警告庫明加別步上他後塵！　德國軟豆當年棄湖人大約淪笑柄

美媒警告庫明加別步上他後塵！　德國軟豆當年棄湖人大約淪笑柄

鄧愷威今年賽季首升大聯盟！　明將對決大都會強投千賀滉大

鄧愷威今年賽季首升大聯盟！　明將對決大都會強投千賀滉大

統一新洋投將到位　林岳平曝：鎖定無亞洲經驗強投

統一新洋投將到位　林岳平曝：鎖定無亞洲經驗強投

平野惠一盛讚陳晨威、林立跑壘　誇獎自家3將攻守表現

平野惠一盛讚陳晨威、林立跑壘　誇獎自家3將攻守表現

U12世界盃／中華隊晉級路未斷！教頭點出挑戰　韓國慎防地主優勢

U12世界盃／中華隊晉級路未斷！教頭點出挑戰　韓國慎防地主優勢

洋基輪值重組釋出史卓曼　布恩感性送別：「他是一位了不起的競爭者」

洋基輪值重組釋出史卓曼　布恩感性送別：「他是一位了不起的競爭者」

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

熱門新聞

快訊／小龍女柳柳被爆密戀已婚富二代　凌晨火速發聲明提告

兄弟明先發突有變數！鄭浩均傷況曝　雙方為公平先「蓋牌」

林昱珉0.1局失7分寫旅美最慘一役　鄭宗哲、龍仔同場較勁

U12世界盃／中華隊明對韓國非贏不可！教頭揭晉級希望關鍵

美媒警告庫明加別步上他後塵！　德國軟豆當年棄湖人大約淪笑柄

鄧愷威今年賽季首升大聯盟！　明將對決大都會強投千賀滉大

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／小龍女柳柳被爆密戀已婚富二代　凌晨火速發聲明提告

2兄弟明先發有變數！雙方先「蓋牌」

3林昱珉0.1局失7分被打爆　寫旅美最慘

4中華隊明對韓非贏！教頭揭生機關鍵

5美媒警告庫明加別步上德國軟豆後塵

最新新聞

1周彥農初戰遇雨攔　投不好賠1千萬？

2陳鏞基終於要實戰　父親節先到二軍

3五冠王申皓瑋提前退場　鋒總曝狀況

4王建民勉勵鄧愷威珍惜每一次機會

5辜仲諒頒戒握手江坤宇　笑喊：好多錢

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【林襄&李多慧互掀裙擺】屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛XD

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

【誰扛得住？XD】李珠珢白襯衫+黑絲襪熱舞狂放電太辣啦❤️

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366