唐西奇簽3年未來爭取124億大約？名記預言湖人比照大谷不手軟

"[The Dodgers] didn't bat an eyelash giving Shohei Ohtani 700 million dollars ... [the Lakers] got it."@ramonashelburne puts things in perspective as Luka Dončić has a 4 year/$229M extension on the line ???????? pic.twitter.com/LNHPnFG630 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 1, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人即將為「新門面」唐西奇（Luka Doncic）送上頂薪續約，《ESPN》資深記者謝爾朋（Ramona Shelburne）直言，新任老闆華特（Mark Walter）出手絕不手軟，「他給大谷翔平7億美元時連眉頭都沒皺一下，湖人也絕對砸得下去。」

唐西奇在當地時間8月2日起具備續約資格，湖人希望與這位斯洛維尼亞金童簽下4年2.29億美元（約68億台幣）的頂薪合約，但內部預期他可能選擇3年1.65億美元、附帶球員選項的合約，以在2028年拚滿10年資歷，爭取5年4.17億美元（約124億台幣）的史詩級合約。

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▲資深記者謝爾朋稱華特砸7億美元簽大谷沒眨眼，暗示湖人將力保唐西奇續約。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇去年率領獨行俠闖入總冠軍賽，如今體態更精實、與詹姆斯磨合順利，若持續MVP級表現，屆時將有望創下史上最大合約紀錄。

《ESPN》資深記者謝爾朋強調，湖人新老闆華特過去給了道奇「二刀流」巨星大谷翔平7億美元是最強背書，面對唐西奇自然也不會手軟。

不過另一位記者安德魯斯（Malika Andrews）也指出，NBA與MLB在薪資結構上大不相同。棒球沒有薪資上限，球隊只需支付豪華稅便能無限開支，更別提大谷願意將其中6.8億美元延後支付，這在NBA制度中根本無法實現。

▲湖人有望在本周末完成與唐西奇的頂薪續約談判。（圖／達志影像／美聯社）