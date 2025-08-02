退休或轉隊？詹皇動向屢成焦點　經紀人：他有否決權故事就到這

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）今夏雖執行了球員選項，仍多次被傳有離隊可能，未來動向成為焦點；對此他的經紀人保羅（Rich Paul）近日再次公開回應，強調詹皇擁有交易否決權，任何交易必須由他說了算。

保羅近日在節目《The TylilShow Live》上直言，「他（詹姆斯）有否決權，故事就到這裡。」他解釋，「如果一名球員合約中有交易否決權，而球隊想把他交易出去，他可以說不。這是合約保障，他說了算。」

詹姆斯雖未提出交易申請，但過去曾暗示若球隊補強不夠力，會考慮其他可能性。儘管湖人休賽季引進多名戰力，但距離真正爭冠還有落差，也讓外界對詹皇是否滿意產生疑問。

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▲湖人天王詹姆斯動向成為外界關注焦點，經紀人近日再次公開回應。（圖／達志影像／美聯社）

由於合約條款與高昂薪資，詹皇實質握有去留主導權，加上年紀已過40歲，想湊出合理交易方案對多數球隊而言難度極高，雙方分手的可能性仍偏低。

目前最可能劇本仍是他披紫金戰袍打完整季，明夏成為完全自由球員。不過，保羅未明確否認出走可能性，也讓交易話題持續延燒。

另有傳聞稱詹皇與約基奇（Nikola Jokic）的經紀人近期會面，外界揣測是否醞釀組團，但據報導雙方僅就籌組新的國際籃球聯盟進行討論。