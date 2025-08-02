唐西奇預計周末與湖人續約！　NBA某教練：現在真的該怕他了

Our digital cover star, Luka Doncic, ready to take his game (and the Lakers) to new levels of dominance. And this summer shred has been years in the making.https://t.co/aB19DY7rrL pic.twitter.com/bjVsf1ampI — Men's Health Mag (@MensHealthMag) July 28, 2025

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人「新門面」唐西奇（Luka Doncic）預計本周末（當地時間）完成頂薪續約，他最高可獲得4年2.29億美元（約68.1億台幣）的合約。值得一提的是，唐西奇今夏瘦身有成，蛻變為更精壯的身形，不只激起球迷熱議，更讓某位匿名的NBA教練直呼，「現在大家真的該感到害怕了。」

NBA記者溫巴赫（Jake Weinbach） 今（2）日披露，唐西奇預計周末與湖人續約。自今年2月加盟以來，唐西奇便被視為洛杉磯的門面球星，他將自明天起具備資格簽下為期4年、總值2.29億美元的頂薪延長合約。

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▲金童唐西奇今夏身形變得相當精壯 。（圖／翻攝自X／Real Madrid Basket）

唐西奇近日登上《Men’s Health》展現瘦身成果，引發外界關注。根據《Heavy Sports》報導，一名不願具名NBA教練坦言，「他以前身形還鬆鬆垮垮時都能繳出場均28.6分的數據（生涯平均），現在如果進入最佳狀態，可能不見得會得更多分，但一定會變得更全面。」

「身體狀態變好，代表體能也能更持久，對季後賽來說意義重大。我認為這將有助於他避免過去那些反覆受傷的情況。」這位教練強調，「看到他最新的照片，真的有點嚇到。唐西奇以前體態不佳就已經很強，現在瘦下來的他，對其他球隊來說真的會是災難。」

▲湖人主帥瑞迪克在湖人季後賽出局後曾直言，全隊需要有冠軍的體態。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇上季因小腿拉傷與其他傷勢困擾，整季僅出賽50場，效力於獨行俠與湖人兩隊期間皆有斷續缺陣，外界普遍認為他的體能狀態是影響之一。如今他看來已付出極大努力調整體能，顯然是為了迎接更高層級的挑戰。

勇士核心悍將格林（Draymond Green）也向大家提出警告，「現在的唐西奇看起來就像剛進聯盟時的新秀版。他似乎因為這筆交易重新燃起了那股飢渴感！而且今年正是他奪下生涯首座MVP的絕佳時機。」