10年情緣畫下句點！亞洲一哥孫興慜宣布離開熱刺：需要新的挑戰

▲孫興慜。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

托特納姆熱刺當家球星、亞洲一哥孫興慜於台灣時間2日在首爾出席記者會時,親口宣布將在今夏離開效力10年的球會,現場與新任主帥法蘭克(Thomas Frank)一同出席,場面莊重而感性。

Heung-min Son got emotional after announcing he's leaving Spurs during a press conference in his home country of South Korea pic.twitter.com/JYmF1f4drn [廣告]請繼續往下閱讀... August 2, 2025

孫興慜說道:「在記者會開始前,我想先說,我已經決定今年夏天離開球隊,俱樂部也尊重我的決定,正在協助我處理後續事宜。」

他坦言這是職業生涯最艱難的一個抉擇,「這是我職業生涯中最困難的一個決定,我在這裡留下了很多美好的回憶,要做出這個決定真的非常艱難。」

「我需要一個新的環境來激勵自己,需要一點改變;十年,真的很長,我23歲時來到北倫敦,還是個年輕小伙子,現在離開的我是個成熟的男人,帶著滿滿的驕傲。」

談及與球迷的情感連結,孫興慜也表達了深深的感謝之意:「我要感謝所有熱刺球迷這些年來給我的愛與支持,我希望這次告別是在正確的時間,也希望大家能理解並尊重我的決定。」

新任總教練法蘭克也對孫的離隊表達敬意:「就我個人而言,我真的很想和這位優秀的球員、出色的人一起共事,他無疑是熱刺的傳奇人物,是英超史上最偉大的球員之一;這從來都不是件容易的事,但也許我作為新來的教練,可以讓這段旅程有個美好的結尾。」

法蘭克也確認,孫興慜將在週日於首爾世界盃體育場對陣紐卡索的熱身賽中擔任隊長先發出場:「很明確,Sonny明天會先發並帶領球隊出場,如果這真的是他在熱刺的最後一戰,那麼能在家鄉球迷面前畫下句點,會是個很美的結局。」

自2015年8月以2200萬英鎊從勒沃庫森加盟以來,孫興慜已累計為熱刺出賽454場、攻入173球,名列隊史射手榜第5;他也是隊史第7位出賽超過450場的球員,在英超貢獻198次進球參與(進球+助攻)。

孫興慜曾以2019年對伯恩利的超級長途奔襲進球,獲得FIFA普斯卡什獎(年度最佳進球);2021/22賽季更以23球榮獲英超金靴獎,帶領熱刺重返歐冠舞台。本季他以隊長身份捧起歐霸盃冠軍獎盃,成為僅13位捧盃熱刺隊長之一。

儘管外界盛傳美國MLS球會洛杉磯FC對其有濃厚興趣,孫興慜在記者會上以韓文回應:「我現在還沒有一個明確的答案。」

根據《ESPN》記者奧利( James Olley) 報導,孫興慜原本與熱刺的合約將在2026年底到期。而8月13日熱刺將於義大利烏迪內迎戰巴黎聖日耳曼,爭奪歐洲超級盃冠軍,該戰是否成為孫興慜最後一次代表熱刺出賽,目前仍待觀察。