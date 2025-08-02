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大谷翔平擺脫低潮貢獻雙安　克蕭奪217勝道奇5比0完封光芒

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今（2）日客場交手坦帕灣光芒，道奇此役在炎熱氣候下展現強大戰力，最終5比0完封光芒，拿下8月首戰勝利；先發指定打擊大谷翔平今天繳出4打數2安打、1得分，打破連續13打席無安的低潮，繳出睽違4場的「雙安打」表現，有效回應外界對其健康狀況的疑慮。

先發老將克蕭（Clayton Kershaw）則以6局無失分的穩定投球，奪下本季第5勝，生涯累積217勝，與藍鳥隊的薛茲爾（Max Scherzer）並列現役第2。

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首局大谷便展現冷靜選球功力，在滿球數下獲得四壞保送上壘，隨後靠著弗里曼（Freddie Freeman）右外野二壘安打率先跑回1分，助隊先馳得點。

3局上半，大谷迎來本戰最戲劇性的場面，他在第2打席面對右投巴茲（Shane Baz）於1好1壞時，遭遇偏外角的變化球，雖然球棒從根部斷裂，但擊出的滾地球與折斷球棒幾乎同時飛向二壘方向，造成二壘手難以處理，大谷把握機會全力衝刺，一舉搶下罕見的內野安打，成功中止連續14打席無安打的低潮。

第3打席大谷面對巴茲的外角指叉球雖然被破壞平衡，但仍憑藉強大手眼協調與反應，在一、二壘之間擊出穿越防線的安打，繳出4場比賽以來的首場雙安打表現；第4與第5打席則都遭到三振。

7月30日對紅人隊比賽中，大谷以先發投手身分登板，卻因「右臀部痙攣」在第4局緊急退場，儘管賽後持續以打者身份參賽，他在那場比賽後坦言：「昨天、今天身體狀況都有點不好，老實說，我不太記得自己打席發生了什麼，就是上去打、下來做治療，整體記憶很模糊。」

除了大谷發威外，弗里曼也打出本季第12支全壘打，繳出2安3打點，穩固得分優勢。

投手方面，道奇派出老將克蕭先發登板，他以88球完成6局5安打無失分、3次三振的優質內容，收下本季第5勝，生涯累積217勝，追平薛茲爾，並列現役投手勝場第二。

中繼投手羅布雷斯基（Justin Wrobleski）表現也十分穩健，投3局僅被敲2安，送出5次三振，成功奪下生涯第2次救援成功。

對於大谷的健康情形，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在本戰賽前回應道：「他說他已經好多了，他前一場比賽時投球有點不舒服，但這幾天狀況穩定改善，是個正面訊號。」

更重要的是，羅伯斯也證實大谷將按照原定計畫於台灣時間8月7日主場對紅雀隊時回到先發投手丘，「我們聊過了，他的狀態沒問題，他預計可以投4局，休息六天，而且回到洛杉磯就不用擔心濕熱氣候。」
 

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB大谷翔平

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