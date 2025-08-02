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快訊／小龍女柳柳被爆密戀已婚富二代　凌晨火速發聲明提告

▲▼中職味全龍啦啦隊小龍女成員「柳柳」。（圖／翻攝自IG／yuxyndi）

▲全龍啦啦隊小龍女成員「柳柳」。（圖／翻攝自IG／yuxyndi，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

中職味全龍啦啦隊小龍女成員「柳柳」1日遭匿名網友爆料，和已婚的甲山林集團富二代祝藝出國旅遊，引發社群熱議。對此，柳柳2日凌晨透過律師發出聲明，稱已對散布不實言論者提出加重誹謗等刑事告訴，以正視聽。

一名疑似是粉絲的網友1日晚間在Threads貼出對話紀錄，並情緒崩潰地表示，自己是「永遠守護在柳柳身邊的人」，但柳柳卻和甲山林富二代祝藝關係匪淺，「這次我這真的沒辦法再相信妳了，我必須退坑也必須離開了」。

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對此，柳柳2日凌晨火速發出聲明，聲明全文如下：

壹、 近日有不明人士利用Threads社群軟體帳號創設條件寬鬆與無須實名制之便，創立匿名之社群帳號（以下稱匿名帳號）以撰擬對本人之不實言論，其惡劣手法為：先以「不明人士間之不實對話紀錄」截圖充作其不實言論之「證據」，再以此對話紀錄截圖於 Threads 上發文，其發文暨發文底下留言稱本人與有婚姻之男子單獨出遊等云云，其意圖以此偽造之證據、不實言論之發文與留言，使不知情者誤信本人與有婚之男子過從甚密，於網路上毀損本人名譽。

貳、 承上，本人與該發文所稱之男子並無任何特殊關係，更無任何單獨出遊之行為。是本人已委請姜智揚律師為告訴代理人，將對該不明人士提出加重誹謗罪等刑事告訴，以正視聽。本人向來恪遵守己，一心一意全在工作上，絕無該不實言論所稱之情事，今正告該不明人士，停止上開不法行為，並更正其不實資訊，莫再以身試法。

▲▼快訊／小龍女柳柳被爆密戀已婚富二代　凌晨火速發聲明提告。（圖／翻攝自IG／yuxyndi）

▲▼中職味全龍啦啦隊小龍女成員「柳柳」。（圖／翻攝自IG／yuxyndi）

▲▼中職味全龍啦啦隊小龍女成員「柳柳」。（圖／翻攝自IG／yuxyndi）

關鍵字： 小龍女柳柳味全龍

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