黃韋盛單場4安奪MVP　感謝教練「像監視器一樣」時時盯著

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟黃韋盛在今（1日）交手樂天桃猿的比賽中，以單場4打數4安打、貢獻2分打點的完美表現，成為球隊逆轉的關鍵人物，賽後也獲選單場最有價值球員；這是他本季第2度單場4安表現，黃韋盛賽後感謝教練團一路上的細心指導與信任，強調「教練就像監視器一樣，隨時在盯著我。」

談及本場精彩表現，黃韋盛表示：「因為前面比賽我們是落後狀態，有一些戰術要執行，對方投手壞球偏多，我就是適時執行收打，很開心有收到好的效果。」

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▲黃韋盛。（圖／中信球團提供）



與去年相比，黃韋盛接著提及自己在打擊節奏上有明顯改變，「去年春訓長打比較多，今年開季節奏有點亂，所以教練團幫我調整，把揮棒節奏縮短，現在可以更快速的攻擊球，這是今年最大的不同。」

此外黃韋盛也提到，自己每天提早到球場進行特打，讓身體更快進入比賽狀態，並逐漸建立穩定表現。

黃韋盛最後特別點名詹姆士、平野、莎菈等教練對他打擊細節的分析與調整幫助，「他們每天觀察我身體的變化、擊球狀況，看得很細，真的很謝謝平野教練，能在職棒遇到一位這麼盯我的教練，我很開心，他對我的期望很高，我也希望不要讓他失望，努力回饋教練。」

黃韋盛進一步形容教練團如同「監視器」般密切觀察，「教練很快就能發現我情緒不好以及打不好，也會跟我說：跌倒就是再站起來，他們每天幫我做打擊調整，我真的很感謝他們。」