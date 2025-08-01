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黃韋盛單場4支4助逆轉　中信兄弟7比5擊退樂天桃猿

▲黃韋盛。（圖／中信球團提供）

▲黃韋盛。（圖／中信球團提供）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟今（1日）對陣樂天桃猿的比賽中，在首局落後3分的不利情勢下展現韌性，靠著黃韋盛單場4安、貢獻2打點的關鍵表現，外加先發投手李博登狀態回穩下，以7比5逆轉擊敗樂天桃猿，奪下這場人氣破萬（19596人進場）的大巨蛋之戰。

兄弟此役派出洋投李博登掛帥先發，首局面對桃猿打線遭遇亂流，陳晨威、林子偉接連安打上壘後，林立敲出二壘安打帶有2分打點，隨後林泓育補上一安再下一城，樂天桃猿首局就灌進3分。

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不過，李博登隨即穩住陣腳，接下來連續3局壓制樂天進攻，逐漸為兄弟反攻創造空間。

中信兄弟在2局下展開反攻，靠著江坤宇高飛犧牲打追回1分，第3局黃韋盛敲出關鍵內野安打，再添1分縮小差距為2比3。

第5局是比賽的轉捩點，曾頌恩與黃韋盛連續長打助隊扳平比數，接著江坤宇適時內野安打，助中信4比3超前，黃韋盛此役展現驚人打擊火力，單場4打數全數敲安，包含1支二壘安打與2分打點，成為勝利功臣。

7局下兄弟攻勢再起，桃猿守備失誤加上江坤宇2分打點安打，單局再攻下3分，將比數拉開至7比3。

樂天打線在9局上突破中信後援王凱程，宋嘉翔在無人出局滿壘時貢獻一支高飛犧牲打，幫助球隊追至4比7，緊接著陳晨威再補上一支1分打點安打，樂天追至5比7，迫使中信兄弟緊急更換左投後援呂彥青上陣，呂彥青順利解決林子偉，最終中信兄弟7比5取勝。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟樂天桃猿

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