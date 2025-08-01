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U12世界盃／中華隊晉級路未斷！教頭點出挑戰　韓國慎防地主優勢

▲▼ U12世界盃中華隊 。（圖／棒協提供）

▲雖然此役以些微差距落敗，章子健強調球隊凝聚力不減，「就像之前對日本的比賽，即使落後，大家仍維持團結，不輕易被打散。」（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U12世界盃中華隊今（1日）在超級循環賽以5比6遭美國逆轉吞敗，賽後總教練章子健坦言，雖然全隊每一球都拚戰到底，但比賽中出現不少挑戰，其中最需調整的是對主審好球帶的適應能力。

「這部分是我們自身需要加強的地方。」章子健指出，由於球員尚未完全適應好球帶標準，因此在比賽後段出現較多保送情形，也讓比賽節奏變得更加緊張。

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針對第5局下被美國攻下關鍵4分，章子健直言，「對手當時打線串聯順暢，氣勢正盛，我們球員則在壓力下顯得較為緊繃。」他也點出美國隊打者具備全面長打能力，對中華隊投手群而言形成極大挑戰。

雖然此役以些微差距落敗，章子健強調球隊凝聚力不減，「就像之前對日本的比賽，即使落後，大家仍維持團結，不輕易被打散。」他表示，休息區內選手彼此打氣，教練團也不斷灌輸「絕不放棄」的信念，幫助球員提升信心、持續拚戰到底。

同一時間在副場地開打的韓國、墨西哥之戰，韓國在第二局靠著3安、5次四死球灌進6分奠定勝基，五局下再補進3分保險分，最終以9比1大勝墨西哥。

談及隔日對戰地主中華隊，中華隊將派出鍾定栩擔任先發投手，姜啓衍表示，會盡可能安排最具實力的選手應戰，力拚一場精彩賽事。

他也提醒球員，雖然中華隊有地主之利，現場觀眾聲勢浩大，但必須排除場外聲音干擾，專注於比賽本身，發揮出應有水準。

中華隊目前戰績2勝2敗，僅次於美、日、韓的3勝1敗。明日賽程將迎來兩場強強對決──美國對上日本、台灣迎戰南韓，中華隊晉級冠軍戰的希望仍未熄滅。

若日本擊敗美國，中華隊則必須擊退南韓，三隊將形成3勝2敗的互咬局面，屆時將以三隊間對戰優質率作為晉級依據，爭奪冠軍戰門票。

關鍵字： U12世界盃中華隊章子健棒球比賽

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