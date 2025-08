NFL名人堂週開幕戰前全場默哀　悼念紐約總部槍擊案悲劇

▲NFL主席古德爾(Roger Goodell)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

NFL年度盛事「名人堂週」在俄亥俄州坎頓揭開序幕,然而在歡慶榮耀的同時,聯盟也籠罩在悲痛氛圍中。NFL於開幕戰開賽前,全場進行默哀儀式,悼念上週發生於紐約聯盟總部大樓的槍擊事件,該事件共造成4人死亡、1人受傷,槍手犯案後自戕。

NFL Commissioner Roger Goodell speaks out about the midtown shooting at their headquarters. @LaraSpencer has the details. pic.twitter.com/FjWyCFP498 [廣告]請繼續往下閱讀... August 1, 2025

根據警方調查,27歲槍手田村(Shane Tamura)來自拉斯維加斯,案發當晚闖入NFL總部大樓大廳並開槍掃射數人,隨後再於33樓辦公室射擊,最終自戕身亡。

警方指出,田村有精神疾病病史,並在其遺體上發現一份內容混亂的筆記,內容顯示他自認罹患慢性創傷性腦病變(CTE),並將其歸咎於NFL;據悉,田村僅於十多年前參與高中美式足球,並無NFL參賽紀錄。

Mike Tirico speaks with NFL Commissioner Roger Goodell on the tragic events that occurred earlier this week at NFL headquarters in New York City. pic.twitter.com/0cRN0QABVT — Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) August 1, 2025

NFL主席古德爾(Roger Goodell)證實,一名聯盟員工在事件中受重傷,所幸情況持續好轉,古德爾於週三親自前往探視,並向媒體表示:「這讓我們所有人都心碎,真的非常震撼,他是一位非常出色的年輕人,我們對他的康復抱持樂觀態度,這是整個NFL大家庭的好消息,我們的心與他的家人同在,這樣的悲劇,實在難以理解,也難以承受。」

古德爾也留在紐約出席其中一位罹難者——警員伊斯蘭(Didarul Islam)的葬禮,他表示,這是一場「令人動容的告別式」,也是一次沉重的情緒體驗:「這樣無謂且無法解釋的損失讓人難以接受,我們身為紐約人,對NYPD與所有第一線應變人員感到無比驕傲,這是一個艱難的下午,但同時也非常感人。」

NFL commissioner Roger Goodell pays tribute to NYPD officer shot and killed in Midtown https://t.co/X1313UtFxO pic.twitter.com/VNQo48bYjG — New York Post (@nypost) July 29, 2025

事件發生後,NFL全面加強名人堂週末活動的安全防護,登上名人堂殿堂的名角之一艾倫(Eric Allen)受訪時直言,這起悲劇對他衝擊極大,並點出社會安全議題。

「這就是現實生活,我們現在活在一個不幸的時代,這類事件已成可能,甚至成為家長們最憂慮的事情之一,自己孩子的職場安全,」艾倫表示,「我們今晚揭開開幕戰,隨後進行名人堂典禮,這項運動雖取得許多進步,但這起事件提醒我們,還有很多工作要做。」

NFL總部已宣布自事件發生後暫停對外開放,並建議員工可持續遠端工作至下週結束,聯盟也於週三舉辦線上市政廳會議,提供員工心理輔導與資源分享。

古德爾最後呼籲全體社會共同面對暴力陰影:「當這些毫無意義的暴力行為傷害到你每天所熟識、所關心的人,那種痛是難以形容的,我們看到這些暴力不斷發生在學校、教堂、猶太會堂等場所,這不該再重演,我們必須保持警覺,保護彼此,而NFL將全力保障我們所有人的安全。」