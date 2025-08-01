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NFL名人堂週開幕戰前全場默哀　悼念紐約總部槍擊案悲劇

▲NFL主席古德爾（Roger Goodell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲NFL主席古德爾（Roger Goodell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

NFL年度盛事「名人堂週」在俄亥俄州坎頓揭開序幕，然而在歡慶榮耀的同時，聯盟也籠罩在悲痛氛圍中。NFL於開幕戰開賽前，全場進行默哀儀式，悼念上週發生於紐約聯盟總部大樓的槍擊事件，該事件共造成4人死亡、1人受傷，槍手犯案後自戕。

根據警方調查，27歲槍手田村（Shane Tamura）來自拉斯維加斯，案發當晚闖入NFL總部大樓大廳並開槍掃射數人，隨後再於33樓辦公室射擊，最終自戕身亡。

警方指出，田村有精神疾病病史，並在其遺體上發現一份內容混亂的筆記，內容顯示他自認罹患慢性創傷性腦病變（CTE），並將其歸咎於NFL；據悉，田村僅於十多年前參與高中美式足球，並無NFL參賽紀錄。

NFL主席古德爾（Roger Goodell）證實，一名聯盟員工在事件中受重傷，所幸情況持續好轉，古德爾於週三親自前往探視，並向媒體表示：「這讓我們所有人都心碎，真的非常震撼，他是一位非常出色的年輕人，我們對他的康復抱持樂觀態度，這是整個NFL大家庭的好消息，我們的心與他的家人同在，這樣的悲劇，實在難以理解，也難以承受。」

古德爾也留在紐約出席其中一位罹難者——警員伊斯蘭（Didarul Islam）的葬禮，他表示，這是一場「令人動容的告別式」，也是一次沉重的情緒體驗：「這樣無謂且無法解釋的損失讓人難以接受，我們身為紐約人，對NYPD與所有第一線應變人員感到無比驕傲，這是一個艱難的下午，但同時也非常感人。」

事件發生後，NFL全面加強名人堂週末活動的安全防護，登上名人堂殿堂的名角之一艾倫（Eric Allen）受訪時直言，這起悲劇對他衝擊極大，並點出社會安全議題。

「這就是現實生活，我們現在活在一個不幸的時代，這類事件已成可能，甚至成為家長們最憂慮的事情之一，自己孩子的職場安全，」艾倫表示，「我們今晚揭開開幕戰，隨後進行名人堂典禮，這項運動雖取得許多進步，但這起事件提醒我們，還有很多工作要做。」

NFL總部已宣布自事件發生後暫停對外開放，並建議員工可持續遠端工作至下週結束，聯盟也於週三舉辦線上市政廳會議，提供員工心理輔導與資源分享。

古德爾最後呼籲全體社會共同面對暴力陰影：「當這些毫無意義的暴力行為傷害到你每天所熟識、所關心的人，那種痛是難以形容的，我們看到這些暴力不斷發生在學校、教堂、猶太會堂等場所，這不該再重演，我們必須保持警覺，保護彼此，而NFL將全力保障我們所有人的安全。」

關鍵字： NFL美式足球

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