U12世界盃／中華隊5:6對美吞關鍵敗陷危機　明對韓國背水一戰

▲ U12世界盃中華隊 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U12 世界盃少棒賽超級循環賽今（1日）中華隊對戰美國，中華隊靠著2局上強迫取分超前比數，一度5比1領先美國，但5局下被美國強攻4分，6局又被奇科德羅夫（Christopher Chikodroff）敲出再見安打，終場5比6輸球。

稍早日本以10比6擊敗多明尼加，與美國都是3勝1敗，中華隊4戰打完2勝2敗。 首局中華隊就有攻勢，謝承濬選到保送，陳啟盛敲出中外野方向深遠安打，幫助中華隊先馳得點。

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1局下美國2出局後靠奇科德羅夫二壘安打，隨後桑德比（Hunter Sundby）二壘滾地球造成張允恩失誤，美國追平比數。

2局上李秉容二壘安打，並靠暴投上三壘，何羣短打強迫取分，護送李秉容回本壘，自己也成功上壘，林楷宸犧牲觸擊推進跑者，何羣再盜上三壘，胡誠恩安打幫助中華隊取得3:1領先。

4局上中華隊攻勢再起，何羣選保送，林楷宸短打推進跑者，自己也上一壘，再靠捕逸攻佔二三壘，謝承濬選到保送，2出局滿壘時李權恩打出內野沖天炮，但美國二壘手Nolan Hatch漏接，讓中華隊一口氣拿下2分，5：1領先美國。 關鍵的

5局下，美國瓦拉德斯（Kristian Valadez）選到保送，奇科德羅夫（Christopher Chikodroff）敲出再見安打，終場5比6輸球。

敲出安打，美國攻佔一三壘，1出局後卡森（Jack Carson）打出二壘安打，美國追1分，小艾略特（Antonio Elliott Jr.）滾地球美國再追1分，蒙特（Duncan Mount）安打敲回1分，麥基（Russell McGee）右外野深遠二壘安打，美國追平比數。

6局下美國進攻，羅梅洛（Jake Romero）選到保送，中華隊換上鍾定栩登板投球，瓦拉德斯選到保送，奇科德羅夫敲出再見安打。

中華隊遭美國逆轉吞敗，吞下關鍵一敗，目前戰績2勝2敗，美國與日本則以3勝1敗並列首位。中華隊若要晉級冠軍戰，明日對戰南韓一戰，必須全力搶勝勢。