林立回歸先發受訪談傷勢　坦言：可能上帝不想要我FA

▲樂天桃猿林立。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿強打林立今（1日）結束傷兵調整重返先發名單，擔任先發右外野手及第3棒，賽前林立受訪時談到身體狀況，坦言目前雖已做好準備，但歷年歷經多處傷勢干擾，無奈表示：「可能上帝不想我FA吧。」

林立表示：「身體有恢復完全，不知道自己為什麼休那麼久，但是也有做好準備，」他進一步透露，這次傷勢主要來自長期的累積：「今年腳不舒服，手也有狀況，兩邊都有關係，受傷就是這樣，一個地方受傷就會牽連到其他地方，會有別的地方去cover，長期下來就是累積的傷勢。」

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回顧這段養傷期，林立坦言這已是近年來不只第一次的長時間缺陣：「這是我生涯休最久的一次嗎？腦震盪那次不輸吧，一前一後其實也就是一兩個月，近幾年都是這樣，我覺得就遇到了嘛，遇到就是得休息喔，硬撐也不會比較好，只能靠休息。」

本場比賽安排在台北大巨蛋舉行，林立笑說這樣的出賽環境相對輕鬆：「我覺得滿好的啊，二軍太陽曬多了，這邊環境比較好，巨蛋的好處就是不用曬太陽也不用淋雨，不會有因雨延賽這個問題。」

本季開季初期，林立曾在各項打擊榜單名列前茅，但後來因傷勢影響表現，對此他也看得開：「可惜是可惜，但自己身體狀況沒有到就是這樣，沒什麼好說的，就是這樣，受傷都來了嘛，沒辦法競爭獎項我覺得不是壞事也不是好事，至少現在就正常出賽。」

今天桃猿球員其他異動方面，下放曾冠傑、蔡鎮宇、舒治浩，總教練古久保健二表示，林立身體評估已經沒問題，曾冠傑則需要較多出賽機會保持比賽感覺，同樣板凳出發的話，馬傑森經驗多一點，也能守較多位置。

古久保健二最後提及，馬傑森下二軍時主要調整打擊狀況，當時打擊教練曾豪駒也有溝通過，後來回報是調整得不錯，「不是很大改變，就一些擊球節奏上的。」