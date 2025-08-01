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獅隊漂泊至9月底　林岳平：眷屬比較辛苦

▲▼統一獅總教練林岳平。（圖／記者李毓康攝）

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／新北報導

台南棒球場因丹娜絲颱風影響，場地受損，聯盟今天公布8月19日至9月26日台南球場比賽場地調整，其中9月13日原定的胡金龍引退賽改到9月20日舉行，場地也從台南換成澄清湖棒球場。統一獅總教練林岳平說：「現在不能說對我們有沒有影響，但隊職員的家人、眷屬會比較辛苦。」

目前台南球場受到颱風影響受損，統一近期針對颱風影響毀損之三壘看台頂棚進行拆除工程已完成，目前同步委請結構技師針對場館的結構出具安全報告，整體評估及修繕建議方案，預計於8月中旬出爐。

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獅隊指出，依據日前台南棒球場災後修復進度，需待結構技師提供修繕建議，並洽詢廠商評估施工期程，經球團內部評估今年9月前將無法完全完工，統一積極協請聯盟協助更改場地，感謝中華職棒大聯盟、富邦悍將、台鋼雄鷹及高雄市政府協助。

丹娜絲颱風影響讓獅隊從7月底到8月10日在台南主場的比賽都要移師外地，而今天又公布從8月19日至9月26日一共15場的台南球場賽事，分別改到澄清湖、新莊球場舉行，主題日活動因此有所更動，而已經售票的賽事也必須重新售票。

林岳平表示，原本認為只會影響一個月，大概就是7月至8月中無法在台南比賽，沒想到現在要全部移開。被問到這對獅隊是否有影響時，林岳平說：「現在不能說有沒有影響。」 「我們沒遇過這麼長時間在外地。」

雖然沒辦法回到主場，統一獅必須四處流浪，但林岳平說：「這是職業球員要調適、面對的，最後還是要往最高目標執行，只是現在隊職員的家人比較辛苦，我們幾乎都在外地比賽，家人的時間被剝奪。」

關鍵字： 颱風台南球場統一獅林岳平比賽調整

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