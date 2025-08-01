感性告別效力7年洛城　奧特曼：穿上道奇藍無比驕傲

▲奧特曼告別道奇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇外野手奧特曼（James Outman）被交易至明尼蘇達雙城，結束在道奇7年的旅程，他向昔日隊友與球迷深情道別，「每天穿上道奇藍戰袍，是我引以為傲的事。」

奧特曼與雙城投手史都華（Brock Stewart）互換東家，交易宣布後，奧特曼在社群平台上傳多張身穿道奇球衣比賽的照片並寫道，「用『快樂』來形容這7年太過輕描淡寫，能遇見這麼多人，讓我成為能讓12歲的自己感到驕傲的球員，也獲得了成長。」

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他感性提到，「能在選中自己的球隊實現大聯盟初登場，是夢想成真的一刻，我會永遠感謝道奇給我這個機會，每天晚上穿上道奇藍，是我內心無比的驕傲。」

對於隊友與支持者，他也表達深深不捨，「謝謝所有球迷、隊友與教練們，我真的會非常想念大家，雖然告別很痛苦，但我會永遠珍惜與你們共度的每個瞬間。」

奧特曼最後也展望未來，「我對能在雙城開啟新篇章感到無比興奮，我保證會每天全力以赴，全心代表明尼亞波利斯而戰！」

奧特曼於2018年選秀第7輪被道奇指名，2022年登上大聯盟，並在2023年完整出賽151場，繳出打擊率0.248、23轟、70分打點的成績，在國聯新人王票選中排名第3，僅次於卡洛爾（Corbin Carroll）與千賀滉大，2025年球季至今出賽22場，打擊率僅0.103 ，另有2轟、4分打點。