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美媒警告庫明加別步上他後塵！　德國軟豆當年棄湖人大約淪笑柄

記者游郁香／綜合報導

勇士「大物」庫明加（Jonathan Kuminga）續約談判膠著，《ClutchPoints》點名他正走在關鍵十字路口，並舉「德國軟豆」施洛德（Dennis Schroder）為前車之鑑，警告他切勿高估自己在市場上的籌碼，否則恐步上「拒絕大約卻錯失行情」的後塵。

「德國軟豆」施洛德曾在2021年拒絕湖人開出的4年8400萬美元續約價碼，最終只拿到1年590萬美元中產合約，讓他遭到各種冷嘲熱諷。他去年初曾坦言，當初是聽從經紀人建議才拒絕，「我本該簽下那紙合約，那是我生涯中最糟的兩年。」

▲勇士柯爾、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

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▲美媒提醒庫明加別步上施洛德的後塵。（圖／達志影像／美聯社）

如今年僅22歲的受限自由球員庫明加正值談約關鍵期，根據《ESPN》報導，勇士開出2年4500萬美元報價，但堅持第2年為球隊選項，且要求放棄交易否決權，遭到庫明加回絕。消息指出，他的經紀團隊也與太陽、國王接洽，對方一度開出4年近9000萬美元方案，包含球員選項與先發保證，但勇士已關閉「先簽後換」交易通道，目前不打算放人。

儘管勇士提出起薪2170萬美元，仍無法說服庫明加點頭。他傾向接受1年730萬美元合格報價，明年成為完全自由球員。美國媒體《ClutchPoints》向庫明加提出警告，雖然他比施洛德年輕、身體條件更佳，但「時機、球隊適配度與謙遜的品格」也是職業生涯成功的關鍵，不應過度押注自身價值。

▲▼湖人施洛德、太陽布克。（圖／CFP）

▲施洛德曾拒絕湖人4年大約，最後僅拿到1年中產，引發市場譁然。（圖／CFP）

灣區記者史雷特（Anthony Slater）也點出勇士立場堅定，「這是受限自由球員，不是完全自由球員。」代表球隊仍擁有最終主導權。

庫明加上季繳出場均15.3分、4.6籃板，三分命中率僅30.5%。他雖在社群發文「相信自己」，展現高度自信，但若持續陷入合約拉鋸，難保不會重演施洛德「把錢留在桌上」的遺憾。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jonathan KumingaDennis Schroder

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