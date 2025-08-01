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颱風毀台南球場！獅剩餘主場賽事全受影響　胡金龍引退賽也改期

▲▼ 台南棒球場修復場地調整公告 。（圖／統一獅球團提供）

▲ 台南棒球場修復場地調整公告 。（圖／統一獅球團提供）

記者王真魚／綜合報導

受到颱風影響，台南棒球場受損，統一獅預估9月前仍無法全面修復，意即今年例行賽接下來都無法回到台南主場。原訂於台南舉行的「胡金龍引退賽主題日」將改至9月20日於高雄澄清湖棒球場舉行。

受到颱風侵襲影響，台南棒球場部分設施損毀，統一獅球團日前已完成三壘看台頂棚拆除作業，並同步委請結構技師進行場館安全評估，預計8月中旬提出整體修繕建議與工程時程。不過經內部評估，9月前場地恐難完全修復，將影響原訂下半季主場賽程。

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統一獅已積極與中華職棒聯盟協調，並獲富邦悍將、台鋼雄鷹及高雄市政府等單位協助，確認將部分主場異地舉行。8月至9月原定於台南球場之比賽，場地異動如下

▲▼ 台南棒球場修復場地調整公告 。（圖／統一獅球團提供）

▲台南球場延賽賽程 。（圖／統一獅球團提供）

因應場地調整，以下主題日也同步變更場地與時間：

8/30(六)～8/31(日)：良緣神助宮 廟宇季主題日 → 新莊棒球場

9/13(六)～9/14(日)：UniGirls 女孩主題日 → 新莊棒球場

9/20(六)：胡金龍引退賽主題日 → 高雄澄清湖棒球場

針對8月、9月原訂台南棒球場賽事，球團開放退票作業：

• 退款期間：2025年8月1日12:00起至9月30日23:00止

• 現金購票者請至【ibon機台】辦理退票

• 操作流程：首頁點選「訂票／取票／訂房」→「退票」→ 掃描紙本票券QR Code → 輸入資料 → 列印退票單 → 於7:00–23:00持正本票券及退票單至櫃台退現金。

統一獅感謝球迷體諒，並感謝中華職棒聯盟、富邦悍將、台鋼雄鷹與高雄市政府協助場地調整。後續如有最新場館修復進度與賽程資訊，將即時對外公告。

關鍵字： 台南棒球場統一獅颱風賽程中職

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