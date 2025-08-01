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道奇兩日3筆交易！補強牛棚迎回史都華　另從國民獲得外野手

▲ 史都華（Brock Stewart）重返道奇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 史都華（Brock Stewart）重返道奇 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

面對季末爭冠壓力，洛杉磯道奇在交易截止日前大動作補強，短短兩天完成三筆交易，補進後援投手、外野手與捕手戰力，強化陣容深度與傷兵因應能力。其中最引人注目的是舊將史都華（Brock Stewart）重返球隊，以及捕手羅特維特（Ben Rortvedt）與潛力左投的加入。

道奇與雙城完成交易，送出外野手奧特曼（James Outman），換回33歲右投史都華。這位道奇2014年第六輪選秀老面孔，曾於2016至2019年間在隊效力，本季則以嶄新姿態回歸。

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他今年累計39場出賽，防禦率2.38，34局投球中送出41次三振、11次保送；對右打者壓制力極強，被打OPS僅.327，平均速球球速提升至96.1英里（154.7公里）。

道奇牛棚傷兵滿營，史都華預計將作為7至8局的橋樑角色。不過，他並非沒有風險。史都華已接近生涯單季最高局數（34又1/3局），且過去兩季皆曾因手臂傷勢缺陣，並於2021年接受Tommy John手術，健康狀況仍需謹慎管理。

▲▼ 奧特曼（James Outman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧特曼（James Outman）。（圖／達志影像／美聯社）

28歲的奧特曼曾於2023年獲得國聯新人王票選第3名，原本是道奇外野佈局重要拼圖，但本季打擊退步明顯，僅有39打數4安打（打擊率.103）。雖然中外野防守佳，但出賽空間有限。

他將轉戰明尼蘇達，有望接替已被交易至費城的貝德（Harrison Bader）。 道奇同日也與國民完成交易，獲得30歲外野手亞考爾（Alex Call），送出兩位小聯盟右投，分別為史旺（Eriq Swan）（道奇農場第16名）、利尼安（Sean Paul Liñan）（第20名） 。

考爾本季打擊率.274、OPS為.757，237打席僅36次三振，可守三個外野位置，將作為第四外野手或康佛托（Michael Conforto）的輪替搭檔。

除了從雙城與國民完成兩筆交易外，道奇也在周三晚間與紅人、光芒完成一筆三方交易。道奇送出捕手費杜奇亞（Hunter Feduccia）至光芒，另外獲得捕手羅特維特（Ben Rortvedt）、右投後援傑瓦斯（Paul Gervase）以及左投新秀瑟維諾斯基（Adam Serwinowski）。

這筆交易為道奇補上捕手深度，並加入一名身高達208公分的潛力左投瑟維諾斯基，未來發展空間大，將進一步厚植投手群深度。 雖然道奇本次補進多名牛棚與後段輪值人選，但報導直指，傷兵問題仍是隱憂。目前包括史考特（Tanner Scott）、葛拉特羅（Brusdar Graterol）、柯佩奇（Michael Kopech）皆在傷兵名單，雖預計季末歸隊，但崔南（Blake Treinen）復出狀況不穩， 耶茲（Kirby Yates）也不夠穩定，讓關門任務仍存在風險。

關鍵字： 道奇交易補強洛杉磯棒球

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