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紅襪送出兩大新秀換梅伊　道奇補進潛力股

▲梅伊（Dustin May）。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅伊（Dustin May）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

儘管交易市場上盛傳波士頓紅襪有意追求多位一線先發投手，但他們最終選擇了一位相對低調的補強對象——道奇27歲右投手梅伊（Dustin May）。這筆交易也讓紅襪送出農場排名第5與第27的兩位年輕潛力股。

據美國媒體報導，紅襪在本季交易截止日前曾積極接觸包括凱利（Merrill Kelly）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、蓋倫（Zac Gallen）、凱勒（Mitch Keller）與希斯（Dylan Cease）等多位市場上熱門的先發投手，但最終並未如預期大手筆出擊。

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他們選擇的補強對象，是幾乎未出現在交易傳聞中的梅伊，這位右投本季出賽穩定，投出生涯新高104局，戰績6勝7敗，防禦率4.85。不過他即將在球季結束後成為自由球員，此舉也被視為短期衝刺型補強。

梅伊將加入目前紅襪已相當完整的先發輪值當中，包括羅謝特（Garrett Crochet），他在本季表現亮眼，擔任王牌角色。 另外還有貝羅（Brayan Bello）、喬里托（Lucas Giolito）以及畢勒（Walker Buehler）。 這筆交易讓紅襪在季末競爭中增添一張可用好牌。

作為交換條件，紅襪送出兩位潛力新秀至洛杉磯道奇，包括22歲外野手提布斯（James Tibbs），為紅襪農場排名第5名，僅在體系內待了不到兩個月。原是今年6月紅襪與巨人交易中、隨迪佛斯（Rafael Devers）案一同加入的球員。

同時被送出的還有22歲的艾哈德（Ehrhard），他在紅襪農場排名第27位。

關鍵字： 交易補強波士頓紅襪梅伊球隊

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