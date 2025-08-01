控球之神談祖母熬夜看他打球泛淚　保羅回快艇因「家人在這」

"That's what gets me emotional at times. ... [My granny] is gonna be up watching every game. ... That's why you do this."



Chris Paul tells @malika_andrews what drives him to keep playing ❤️ pic.twitter.com/WWPQ6Awxqk — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 29, 2025

記者游郁香／綜合報導

即將迎來生涯第21季的「控球之神」保羅（Chris Paul）今夏重返老東家快艇，他近日受訪時動情談起祖母在東岸凌晨時分守在電視機前為他加油，「這些支持，才是我堅持下去的理由。」他坦言這次回洛杉磯打球，就是為了能更貼近家人。

▲保羅談到祖母每場比賽都熬夜守在電視前，讓他感動不已。（圖／達志影像／美聯社）

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保羅接受《NBA on ESPN》節目專訪時表示，最近回北卡老家探望親友，讓他不禁動容，「他們每場比賽、每一晚都會準時收看。」他提到祖母熬夜看他比賽，忍不住眼泛淚光，「我記得我剛來快艇時，比賽時間大概是晚上7點，那對我奶奶來說是東岸的10點半開打。可她還是會熬夜看完每一場比賽，之後傳訊息或打電話給我。」

「就是因為這些支持，你才會繼續堅持下去。」保羅今夏之所以決定回鍋快艇，正是為了能離住在洛杉磯的家人更近。據報導，儘管有多支球隊對他感興趣，他最終仍選擇簽下快艇開出的360萬美元合約。

▲保羅回歸快艇坦言是為了「家人都在這裡」。（圖／達志影像／美聯社）

快艇擁有深具實力的陣容，包括3屆得分王哈登（James Harden）、2屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）、明星後衛畢爾（Bradley Beal）與資深中鋒羅培茲（Brook Lopez）。如同保羅一樣，快艇也仍在尋求隊史首冠。

儘管如今他接受板凳與導師角色，但保羅仍有穩定貢獻能力。上季在聖安東尼奧馬刺，他出戰82場例行賽全勤，場均8.8分、7.4助攻與3.6籃板，依舊展現不俗身手。

▲即使接受替補角色，保羅上季仍全勤出賽82場，展現穩定貢獻。（圖／達志影像／美聯社）