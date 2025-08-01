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NBA史上最強的5年表現？　金塊MVP約基奇5大數據全面宰制

▲金塊約基奇，雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇5年來BPM平均達12.8，高居歷史第一。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）今年雖錯過生涯第4座MVP，但《Bleacher Report》記者貝利（Andy Bailey）指出，他或許已締造NBA史上最強的5年表現，自2020-21賽季至今，他在得分、籃板、助攻、抄截與原始正負值等5大統計數據中皆名列前茅，統治力無人能及。

合計例行賽與季後賽，約基奇5年來總得分排第2，總籃板與抄截皆居首，助攻第2，原始正負值（Raw Plus-Minus）更是歷來最佳。這段期間，他場均能砍27.1分、12.4籃板、8.9助攻、1.4抄截，投籃真實命中率（TS%）達65.6%，高出聯盟平均8.2%。

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他在2024-25球季更以「場均大三元」領先全聯盟的「整體投籃貢獻值（points added by overall shooting）」，這項數據近5季他已奪下3次年度第1。至於個人正負值（Box Plus/Minus，BPM），他過去5年排名歷史第1、第2、第4、第5與第7，平均12.8的BPM遠甩第2名公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的9.5。

▲▼金塊約基奇、史卓瑟、莫瑞；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇2024-25球季場均大三元，續寫數據統治力。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，他的例行賽BPM達13.1，是NBA史上連續364場比賽中最高紀錄，超越喬丹（Michael Jordan）在1987年至1991年的12.2。

約基奇的高效並非只是帳面上好看，他在場時，金塊每百回合淨勝8.6分，當他下場則淨輸7.2分，正負值差距驚人。他也在勝利貢獻值（WS/48）與球員效率值（PER）稱霸歷史排行榜，與詹姆斯（LeBron James）、羅賓森（David Robinson）並列數據之巔。

儘管歷史巨星如張伯倫（Wilt Chamberlain）、羅伯森、柯瑞（Stephen Curry）都創下驚人紀錄，但從穩定性、全面性與高效角度觀察，過去5年的約基奇或許已超越所有人。

關鍵字： 籃球NBA丹佛金塊Nikola Jokic

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