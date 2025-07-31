道奇佛里蘭德MLB初先發敲生涯首安！3度上壘「像夢一樣」

▲佛里蘭德敲出大聯盟生涯首安。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇23歲內野新秀佛里蘭德（Alex Freeland）今（31）日對戰辛辛那提紅人迎來大聯盟生涯初先發，擔任「第9棒、三壘手」，第2打席順利敲出生涯首安，賽後他激動表示，「真的像夢一樣，完全不像現實。」

佛里蘭德在第3局迎來大聯盟首打席，鎖定紅人先發馬丁尼茲（Nick Martinez）首球揮擊，可惜遭到雙殺出局。但他並未氣餒，第5局、2出局時再度上場，同樣面對卡特球，一棒掃向左外野，完成生涯首安，接下來的2個打席獲得1次保送、1次觸身球，全場3度上壘。

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Alex Freeland's first Major League hit is in the books! pic.twitter.com/i09nb0DsUk — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 31, 2025

首次在大聯盟亮相便留下出色表現，佛里蘭德難掩興奮之情，「能與聯盟最強的球員們並肩出賽，這經歷太不可思議了，就像夢一樣。」

對於首打席第1球就揮棒，他解釋，「那就是我的計畫，只要有好球就果斷出棒，雖然結果不理想，但之後補回來了，沒問題！」

Alex Freeland's first big league at-bat ended in a ball he hit 100.6 mph – for a double play

pic.twitter.com/99Ml6oAFNW — SleeperDodgers (@SleeperDodgers) July 30, 2025

他表示，這顆大聯盟生涯首安球將會放進展示盒，送回家中給父母留念，「他們今天又哭又笑，情緒很複雜，但我知道他們真的以我為榮。」

除了打擊，佛里蘭德在三壘守備表現也相當穩定，沒有任何失誤，展現新秀難得的沉著，他笑說，「春訓時就跟這些選手一起打球，感覺比較熟悉，但當然還是有點小緊張啦！」