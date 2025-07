道奇佛里蘭德MLB初先發敲生涯首安！3度上壘「像夢一樣」

▲佛里蘭德敲出大聯盟生涯首安。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇23歲內野新秀佛里蘭德(Alex Freeland)今(31)日對戰辛辛那提紅人迎來大聯盟生涯初先發,擔任「第9棒、三壘手」,第2打席順利敲出生涯首安,賽後他激動表示,「真的像夢一樣,完全不像現實。」

佛里蘭德在第3局迎來大聯盟首打席,鎖定紅人先發馬丁尼茲(Nick Martinez)首球揮擊,可惜遭到雙殺出局。但他並未氣餒,第5局、2出局時再度上場,同樣面對卡特球,一棒掃向左外野,完成生涯首安,接下來的2個打席獲得1次保送、1次觸身球,全場3度上壘。

Alex Freeland's first Major League hit is in the books! pic.twitter.com/i09nb0DsUk