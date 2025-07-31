運動雲

>

奧克拉荷馬訂7月30日「SGA日」　表彰雷霆一哥拿MVP、率隊奪冠

▲▼雷霆「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（圖／達志影像／美聯社）

▲吉爾吉斯-亞歷山大率雷霆奪下今年NBA總冠軍（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

為了表彰雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）榮獲2024-25賽季MVP，並率隊奪下（雷霆）隊史首座NBA總冠軍，奧克拉荷馬市市長霍特（David Holt）特別將7月30日訂為「SGA日」。

當地時間7月30日，市長霍特在X發文致敬，「吉爾吉斯-亞歷山大是為奧克拉荷馬市帶來首座NBA總冠軍的18位雷霆球員之一，這18人將永遠銘刻於我們城市的歷史與人們心中，我特此宣告，今日為『SGA日』！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了亞歷山大，全隊18名球員、包含總教練戴諾特（Mark Daigneault）、總經理普雷斯提（Sam Presti）、老闆班奈特（Clay Bennett）皆在7月獲頒專屬紀念日，象徵全隊榮耀共享。

SGA在總冠軍系列賽中繳出場均30.3分、5.6助攻、4.6籃板、1.9抄截、1.6阻攻的全能表現，率領這支NBA史上第2年輕的冠軍隊伍7戰擊退溜馬，並榮膺總決賽MVP。

▲▼雷霆「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（圖／達志影像／美聯社）

▲哈爾特斯泰、吉爾吉斯-亞歷山大（圖／達志影像／美聯社）

隊友哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）在《Podcast P》節目中，稱讚SGA的領導特質與無私精神，「他完全沒有自我中心，不會只是想得分或自己表現，他只想贏球，哪怕數據超漂亮，他也不是刻意追求。」

哈爾特斯泰強調，SGA的攻守態度激勵全隊，「他在攻防兩端全力以赴，不會因為疲累就放掉防守，這讓我們全隊都更有信心，也更努力。」

關鍵字： NBA奧克拉荷馬雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅遭闖！3賊翻牆闖空門　警追捕中

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅遭闖！3賊翻牆闖空門　警追捕中

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

勇士咖哩認證「體能怪」　柯瑞：莫蘭特是同體重級別身體素質最佳

勇士咖哩認證「體能怪」　柯瑞：莫蘭特是同體重級別身體素質最佳

洋基補強外野戰力　外野手斯雷特加盟助戰季後賽衝刺

洋基補強外野戰力　外野手斯雷特加盟助戰季後賽衝刺

最強大鎖「假日哥」掛保證　哈勒戴：楊瀚森表現像個超級巨星

最強大鎖「假日哥」掛保證　哈勒戴：楊瀚森表現像個超級巨星

「涉賭疑雲」恐斷送NBA生涯　美媒：調查結束前各隊不會簽畢斯利

「涉賭疑雲」恐斷送NBA生涯　美媒：調查結束前各隊不會簽畢斯利

林安可、陳聖平開轟！徐若熙苦吞第6敗　獅7:1味全終止3連敗

林安可、陳聖平開轟！徐若熙苦吞第6敗　獅7:1味全終止3連敗

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

【海釣場驚魂】男被20斤石斑魚扯落水！現場驚呼救援

熱門新聞

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅遭闖！3賊翻牆闖空門　警追捕中

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

勇士咖哩認證「體能怪」　柯瑞：莫蘭特是同體重級別身體素質最佳

洋基補強外野戰力　外野手斯雷特加盟助戰季後賽衝刺

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

2大谷翔平先發提前退場！

3即／山本由伸豪宅傳竊案！3賊翻牆闖空門

4快訊／兄弟、台鋼板凳清空

5柯瑞認證　讚莫蘭特是「體能怪」

最新新聞

1大谷身體不適：打席內容都記不得

2Fubon Angels練習生10人入選創新高

3詹皇「密會」約基奇經紀人原因曝

4奧克拉荷馬訂7月30日「SGA日」

5懷特憶波總通知他被交易：不會害你

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

李東洺有注意安打「掛零」　留下殘局氣自己、對陳仕朋抱歉

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366