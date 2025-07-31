奧克拉荷馬訂7月30日「SGA日」　表彰雷霆一哥拿MVP、率隊奪冠

▲吉爾吉斯-亞歷山大率雷霆奪下今年NBA總冠軍（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

為了表彰雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）榮獲2024-25賽季MVP，並率隊奪下（雷霆）隊史首座NBA總冠軍，奧克拉荷馬市市長霍特（David Holt）特別將7月30日訂為「SGA日」。

當地時間7月30日，市長霍特在X發文致敬，「吉爾吉斯-亞歷山大是為奧克拉荷馬市帶來首座NBA總冠軍的18位雷霆球員之一，這18人將永遠銘刻於我們城市的歷史與人們心中，我特此宣告，今日為『SGA日』！」

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SHAI GILGEOUS-ALEXANDER is one of 18 Thunder players who collectively won for OKC our first NBA Championship. All 18 will live forever in our city’s history & in our hearts. In recognition of this accomplishment, I hereby proclaim that today is SHAI GILGEOUS-ALEXANDER DAY in OKC! pic.twitter.com/IEJ4h2btts — Mayor David Holt (@davidfholt) July 30, 2025

除了亞歷山大，全隊18名球員、包含總教練戴諾特（Mark Daigneault）、總經理普雷斯提（Sam Presti）、老闆班奈特（Clay Bennett）皆在7月獲頒專屬紀念日，象徵全隊榮耀共享。

SGA在總冠軍系列賽中繳出場均30.3分、5.6助攻、4.6籃板、1.9抄截、1.6阻攻的全能表現，率領這支NBA史上第2年輕的冠軍隊伍7戰擊退溜馬，並榮膺總決賽MVP。

▲哈爾特斯泰、吉爾吉斯-亞歷山大（圖／達志影像／美聯社）

隊友哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）在《Podcast P》節目中，稱讚SGA的領導特質與無私精神，「他完全沒有自我中心，不會只是想得分或自己表現，他只想贏球，哪怕數據超漂亮，他也不是刻意追求。」

哈爾特斯泰強調，SGA的攻守態度激勵全隊，「他在攻防兩端全力以赴，不會因為疲累就放掉防守，這讓我們全隊都更有信心，也更努力。」