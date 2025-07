奧克拉荷馬訂7月30日「SGA日」　表彰雷霆一哥拿MVP、率隊奪冠

▲吉爾吉斯-亞歷山大率雷霆奪下今年NBA總冠軍(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

為了表彰雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)榮獲2024-25賽季MVP,並率隊奪下(雷霆)隊史首座NBA總冠軍,奧克拉荷馬市市長霍特(David Holt)特別將7月30日訂為「SGA日」。

當地時間7月30日,市長霍特在X發文致敬,「吉爾吉斯-亞歷山大是為奧克拉荷馬市帶來首座NBA總冠軍的18位雷霆球員之一,這18人將永遠銘刻於我們城市的歷史與人們心中,我特此宣告,今日為『SGA日』!」

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER is one of 18 Thunder players who collectively won for OKC our first NBA Championship. All 18 will live forever in our city’s history & in our hearts. In recognition of this accomplishment, I hereby proclaim that today is SHAI GILGEOUS-ALEXANDER DAY in OKC! pic.twitter.com/IEJ4h2btts