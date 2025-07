洋基補強外野戰力　外野手斯雷特加盟助戰季後賽衝刺

▲外野手斯雷特(Austin Slater)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今(31日)與芝加哥白襪隊達成交易,網羅對左投有優異對戰成績的外野手斯雷特(Austin Slater),加強球隊陣容深度與靈活性。

這筆交易中,洋基獲得:斯雷特,白襪獲得:右投新秀齊爾(Gage Ziehl,洋基隊農場排名第18)。

洋基總教練布恩(Aaron Boone)對於這筆交易表示樂觀,他表示:「我對這筆交易非常興奮,我們獲得了更多陣容彈性與互補型選手。他目前打擊狀況非常好。」

布恩補充,斯雷特目前正從芝加哥前往紐約,「他有機會趕上今天對光芒的比賽登錄名單」。

“I’m really excited to go play for the Yankees. It’s one of those teams as a kid you always dream about playing for. They’re right in a race for the playoffs. I’m excited to go there and try to help them out.”



