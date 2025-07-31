洋基補強外野戰力　外野手斯雷特加盟助戰季後賽衝刺

▲外野手斯雷特（Austin Slater）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今（31日）與芝加哥白襪隊達成交易，網羅對左投有優異對戰成績的外野手斯雷特（Austin Slater），加強球隊陣容深度與靈活性。

TRADE: The Yankees are acquiring OF Austin Slater from the White Sox, per multiple reports. pic.twitter.com/IkgTw4Sqga [廣告]請繼續往下閱讀... July 30, 2025

這筆交易中，洋基獲得：斯雷特，白襪獲得：右投新秀齊爾（Gage Ziehl，洋基隊農場排名第18）。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）對於這筆交易表示樂觀，他表示：「我對這筆交易非常興奮，我們獲得了更多陣容彈性與互補型選手。他目前打擊狀況非常好。」

布恩補充，斯雷特目前正從芝加哥前往紐約，「他有機會趕上今天對光芒的比賽登錄名單」。

“I’m really excited to go play for the Yankees. It’s one of those teams as a kid you always dream about playing for. They’re right in a race for the playoffs. I’m excited to go there and try to help them out.”



- Austin Slater pic.twitter.com/VjHVrPA0Cl — The Yankee Report (@YankeeReport_) July 30, 2025

由於主砲賈吉（Aaron Judge）仍因右屈肌拉傷進入傷兵名單，復出後可能只能擔任指定打擊，布恩透露，斯雷特將可能成為外野輪替陣容的一員，特別是用來對抗左投；「擁有更多彈性可以在比賽關鍵時刻創造打擊優勢，這是我們目前很需要的部分。」布恩說。

對於加入洋基，32歲的斯雷特在芝加哥受訪時難掩興奮之情，他提及：「能為洋基隊效力我真的很興奮，這是一支小時候夢想加入的球隊，他們正處於季後賽競爭之中，我很高興能加入並試圖幫助球隊。」

斯雷特本季曾因右膝半月板撕裂傷勢缺陣一段時間，但自5月回歸後表現穩定。他補充：「我雖然缺陣的時間比預期長，但我認為自己回來後做好了工作，他們簽我來就是為了對付左投，我認為我本季在這方面表現不錯，當然還有進步空間，但我很期待把這些能力帶到洋基隊，持續表現下去。」

斯雷特自2017年以來，先後效力於巨人、紅人、金鶯與白襪隊，在大聯盟累積685場出賽，打擊率.250、上壘率.339、長打率.388，對左投的OPS高達.798，擁有優異的左右打對戰落差。

考量目前洋基外野過於偏左打（貝林傑、葛里森為左打，多明格斯右打OPS僅.585），斯雷特的到來可望提供更多對戰策略彈性。