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道奇葛拉斯諾自責2顆「甜球」挨轟　自評全部變化球都需修正

▲▼道奇葛拉斯諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛拉斯諾自責失投滑球挨轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今（30）日主投4局、失4分，無緣奪下傷後復出後的第2勝。儘管前3局展現穩定壓制力，但在第4局連挨2轟被逆轉，他賽後坦言，2球都是「甜到不行的滑球」，自責失投導致球隊陷入困境。

葛拉斯諾開局表現不俗，連2局製造雙殺化解危機，在前3局僅被敲1支安打。然而4局下1出局後，他先對海斯（Ke’Bryan Hayes）投出保送，隨後被弗萊利（Jake Fraley）逮中滑球，轟出右外野2分砲；接著面對馬提（Noelvi Marte），首球滑球再度遭轟，讓道奇從領先轉為落後。

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5局上，他面對前3名打者連續遭遇二壘安打與2次保送，形成滿壘危機，隨即遭到換投，儘管後援投手化解危機僅失1分，但葛拉斯諾登板成績為4局無法完投、被敲4安、責失4分。

對於突然的崩盤，葛拉斯諾直言，「開局感覺真的不錯，但到了後段就失去了投球節奏，也不知道原因是什麼，就是無法穩定地把球投進好球帶。」

▲▼道奇葛拉斯諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛拉斯諾此役表現起伏大。（圖／達志影像／美聯社）

針對被轟的2球，他坦率說，「真的都是很好打的球，我當下手揮得不夠紮實，球投得太甜，變成了失投。」他補充，「那2顆滑球幾乎像是失速直球一樣，沒什麼變化，也太高，打者自然不會放過。」

雖然道奇最終仍以5比4逆轉取勝，但葛拉斯諾也清楚指出，這場比賽的失分與天氣無關，完全是自己的投球品質出了問題，「除了速球以外，我幾乎沒有任何變化球能穩定拿到好球，這樣對方很容易猜中我在投什麼，這是我要修正的重點。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇葛拉斯諾

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