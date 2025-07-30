道奇史密斯關鍵「2擊」　家人來看比賽很開心

▲史密斯本場2度敲出關鍵安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇強打捕手史密斯（Will Smith）今（30）日發揮關鍵火力，擔任先發第3棒並蹲捕的他，全場5打數敲出2支安打、貢獻2分打點，其中包括9局上的致勝二壘安打，幫助球隊以5比4逆轉獲勝。

7局上，史密斯在比數2比4落後，2出局，一、二壘有人的情況下，敲出左外野適時安打追平比數；9局上，再度在2出局的情況下一棒建功，擊出左外野二壘安打，送回代跑的奧特曼（James Outman），拿下致勝分。

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連2打席貢獻關鍵安打，讓史密斯賽後難掩笑容，「真的很關鍵，我們能在系列賽中連拿2勝很棒，當下真的非常需要那1支安打，我能打出來覺得很開心，大家也都有撐住，努力把勝利帶回來。」

前2場比賽，道奇為了給年輕捕手拉辛（Dalton Rushing）出賽機會，史密斯暫時退居板凳。不過本場重返先發後立即回應信任，並因為達到規定打席數，以打擊率0.325重登國聯首位。

史密斯也展現他一貫的冷靜與精準，他談到自己連續2次在2出局後建功時表示，「其實跟平常沒什麼不同，就是挑自己能打的球，然後確實打中。」

值得一提的是，本場比賽於紅人主場辛辛那提舉行，而史密斯來自鄰近的肯塔基州，被問到是否有「回家比賽」的感覺時，他笑說，「算是吧，場上也有不少道奇球迷，我也幫家人準備了票，他們能來看我比賽真的很開心。」