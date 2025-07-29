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唐西奇現身洋基球場合體賈吉！　笑談棒球技術：電動上很強

▲▼湖人唐西奇；洋基賈吉。（圖／翻攝自X／@Yankees）

▲洋基賈吉；湖人唐西奇互贈禮物。（圖／翻攝自X／@Yankees）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA湖人球星唐西奇（Luka Dončić）今（29）日現身MLB洋基球場觀戰比賽，並受邀進入YES電視網轉播室，與主播凱（Michael Kay）、退役名投孔恩（David Cone）暢談棒球、訓練、交易等話題。

被問及是否擅長棒球時，唐西奇笑說，「我打了很多……在Wii上。」這句玩笑讓現場笑聲不斷，他隨後補充，「在Wii上我很厲害，但在這裡？大概不行吧。」

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唐西奇此行是為Jordan Brand宣傳活動造訪紐約，並與洋基明星賈吉（Aaron Judge）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）合照、互贈禮物。賈吉送上親簽球鞋與77號洋基球衣，唐西奇則回贈親簽版「NY vs. NY」Jordan Luka .77球鞋，上述3人同為Jordan品牌旗下運動員。

節目中，主持人驚訝唐西奇蛻變後的體態，稱他看起來「非常精壯、有明顯肌肉線條」。今年2月遭獨行俠交易至湖人後，唐西奇體態曾一度受到質疑，讓他決心進行徹底調整。

唐西奇透露，他在休賽季採取每日雙時段訓練，並遵守無麩質、低糖飲食，每日攝取250克以上蛋白質，同時實施間歇性斷食，從晚間8點半至隔天中午不進食，整體規劃由其3人專屬團隊「Team Luka」協助，成員包括物理治療師、訓練師、營養師。

訪談中，唐西奇也談到自己脫離獨行俠、加盟湖人的心路歷程與休賽季嚴格訓練菜單，氣氛輕鬆但資訊量十足。他最後也表示，雖然自己不是洋基球迷，但很享受在這座歷史悠久的棒球場看球的氛圍。

關鍵字： MLBNBA賈吉唐西奇

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