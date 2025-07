唐西奇現身洋基球場合體賈吉！　笑談棒球技術：電動上很強

▲洋基賈吉;湖人唐西奇互贈禮物。(圖/翻攝自X/@Yankees)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA湖人球星唐西奇(Luka Dončić)今(29)日現身MLB洋基球場觀戰比賽,並受邀進入YES電視網轉播室,與主播凱(Michael Kay)、退役名投孔恩(David Cone)暢談棒球、訓練、交易等話題。

被問及是否擅長棒球時,唐西奇笑說,「我打了很多……在Wii上。」這句玩笑讓現場笑聲不斷,他隨後補充,「在Wii上我很厲害,但在這裡?大概不行吧。」

Luka Dončić pulled up to Yankee Stadium to meet Aaron Judge and was gifted a pair of Judge's PE "Double Gum" cleats and a game-used bat pic.twitter.com/g1hzwnG65Q — MLB (@MLB) July 28, 2025

唐西奇此行是為Jordan Brand宣傳活動造訪紐約,並與洋基明星賈吉(Aaron Judge)、奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)合照、互贈禮物。賈吉送上親簽球鞋與77號洋基球衣,唐西奇則回贈親簽版「NY vs. NY」Jordan Luka .77球鞋,上述3人同為Jordan品牌旗下運動員。

Luka Dončić is in the YES booth! pic.twitter.com/HEUbLFfs8H — Fireside Yankees (@FiresideYankees) July 28, 2025

節目中,主持人驚訝唐西奇蛻變後的體態,稱他看起來「非常精壯、有明顯肌肉線條」。今年2月遭獨行俠交易至湖人後,唐西奇體態曾一度受到質疑,讓他決心進行徹底調整。

Damn man Nico Harrison really created a monster. Luka Doncic went from fat to the cover of Men’s Health magazine pic.twitter.com/aNDkuPa4nn — Hater Report (@HaterReport_) July 28, 2025

唐西奇透露,他在休賽季採取每日雙時段訓練,並遵守無麩質、低糖飲食,每日攝取250克以上蛋白質,同時實施間歇性斷食,從晚間8點半至隔天中午不進食,整體規劃由其3人專屬團隊「Team Luka」協助,成員包括物理治療師、訓練師、營養師。

訪談中,唐西奇也談到自己脫離獨行俠、加盟湖人的心路歷程與休賽季嚴格訓練菜單,氣氛輕鬆但資訊量十足。他最後也表示,雖然自己不是洋基球迷,但很享受在這座歷史悠久的棒球場看球的氛圍。