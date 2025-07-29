山本由伸改變配球「出奇制勝」 大谷翔平也說讚

▲道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇28日（台灣時間29日）作客紅人，以5比2止住連敗，大谷翔平敲出致勝二壘安打、跑回本季第100分，成為31年來首位在8月前達標的球員；山本由伸則主投7局僅失1分，摘下本季第9勝。賽後兩人受訪，互相稱讚彼此的貢獻。

大谷擔任先發第2棒、指定打擊，前兩打席無功，第5局1比1時在一三壘有人機會中，掃出關鍵右二壘安打，送回2分。這一棒不僅成為勝利打點，也讓他寫下連9場安打紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後受訪，大谷談到這一安打時謙虛表示，「我覺得是因為之前常打第一棒，得分機會比較多。現在打第二棒，打點機會也比較多。如果像最後兩個打席那樣能夠選到四壞球上壘，對球隊來說也是很重要的。」

他強調，這項紀錄更多體現團隊合作，「得分多代表整體打線運作良好。下半季我打第二棒，會有更多打點機會；若像今天這樣選到保送、上壘，也能幫助球隊得分。」

此外，大谷也不忘誇讚山本的好投，「真的非常棒。他能投那麼長的局數對球隊非常重要，而且只讓對手拿到最少的分數，這一點真的很關鍵。」

山本此役用101球投滿7局，僅被敲4安、失1分，送出9次三振。儘管首局一度面臨滿壘危機，他很快回穩，2局起穩定封鎖對手打線。

他賽後談到自己的策略，「今天的配球跟平常相比多了些出奇制勝的安排，能夠讓打者產生混亂，我想這也是能製造出揮空的關鍵。」