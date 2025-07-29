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韓籍小龍女權喜原挑戰連14場主場應援　8月再登大巨蛋舞台！

▲▼權喜原享受主場應援。（圖／味全龍提供）

▲▼權喜原享受主場應援。（圖／味全龍提供）

▲▼權喜原享受主場應援。（圖／味全龍提供）

味全龍啦啦隊「小龍女」的韓籍成員「權喜原」，剛結束精實的七月賽程，成功達成「七月全勤應援」紀錄——除了7月25日因雨延賽外，她共參與天母、大巨蛋與斗六三地共10場主場賽事，並加上7月19、20日的中職明星賽，展現滿滿應援熱情！

球團宣布，權喜原將於8月5日、6日再次登上台北大巨蛋應援舞台，這將是她連續第10、11場主場登場，若再加上8月15日至17日原訂出勤的三場賽事，將有機會挑戰「連14場主場應援紀錄」！統計七、八月賽程，她僅缺席2場，人氣與實力持續攀升，儼然成為小龍女中最閃耀的新星之一。

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回顧七月應援旅程，權喜原特別提到斗六球場最讓她印象深刻：「那是我第一次到台北以外的球場應援，也是第一次拿MIC帶動現場，真的非常緊張！」她感性分享現場龍迷的熱情回應讓她非常感動，也讓她漸漸愛上拿MIC與球迷互動的時刻。

為了展現更好的自己，權喜原透露回台前做了大量準備，不僅勤練舞步、加強體能訓練，還嘗試以金髮新造型亮相，收到粉絲們正面回饋讓她感到開心與欣慰。

七月長時間留在台灣，也讓她意外成為小龍女們的「新團寵」——學姐林襄、小映、霖霖不但親自帶她到夜市體驗台灣美食，還鼓勵她挑戰臭豆腐，原本抗拒的喜原竟然一試成主顧：「其實蠻合自己口味耶！」她也表示未來希望能多多造訪台灣的熱門景點，歡迎粉絲推薦必去清單。

雖然她在韓國出道即被譽為「怪物新人」、贏得啦啦隊女王票選冠軍，但權喜原更喜歡台灣粉絲為她取的可愛綽號「魚丸」，也對自己名字的台語發音感到趣味十足。看到越來越多粉絲為她進場加油，「魚丸」也承諾：「我會更努力，用表現來回報大家的支持！」

另外，小龍女在服裝表現上屢獲好評，本次8月5日、6日主場賽事更配合「學生、閨蜜之夜」主題，將推出特別表演服裝，邀請球迷們進場感受不同風貌的「魚丸」魅力！

▲▼權喜原享受主場應援。（圖／味全龍提供）

▲▼權喜原享受主場應援。（圖／味全龍提供）

▲▼權喜原享受主場應援。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 啦啦隊韓籍權喜原主場應援台灣

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