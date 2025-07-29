快艇保羅不退休了？ 　不排除再打一季「賽季中慢慢感受」

▲新賽季可能不是保羅生涯最後一季。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

40歲的資深控衛保羅（Chris Paul）回歸洛杉磯快艇，正式展開他生涯第21個NBA賽季，儘管年事已高，他仍未對退休下定論。保羅在受訪時坦言，目前對於2025-26賽季是否為最後一季仍無定見，「我不知道，這是你在賽季中慢慢會感受到的事情。」

這位已經在NBA征戰20年的老將今夏與快艇簽下一紙1年360萬美元（約1億台幣）合約，儘管當時他也考慮過太陽、公鹿等隊，但最終選擇回鍋效力2011至2017年間待過的老東家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲保羅回鍋快艇。（圖／達志影像／美聯社，下同）

保羅表示，自己抱持極大的感恩之心回到快艇，能與家人重新團聚是促使他回歸洛城的重要動機之一，「這不是理所當然的事，也不是隨時都能發生的事，所以我會非常珍惜。」

這位2005年選秀榜眼，在快艇曾效力6季，雖然他的上場時間不被保證，球團總裁法蘭克（Lawrence Frank）也明言將他定位為「替補控衛」，但保羅表示理解，也願意以老將角色協助球隊。

上季保羅效力於馬刺，全勤先發，但數據表現較過往明顯下滑。他強調，自己將持續以日復一日、全力以赴的態度面對新球季，「我很期待，也很感恩能在這個年紀仍可以打球。」

▲保羅上季頂著高齡替馬刺全勤出賽。（圖／達志影像／美聯社）

快艇休賽季積極補強，除了交易來柯林斯（John Collins），也簽下前公鹿禁區悍將羅培茲（Brook Lopez），搭配雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）、畢爾（Bradley Beal）等明星球員並肩作戰，新賽季劍指總冠軍。

保羅透露，無論快艇陣容如何，他都一心想回來，「只想回家，想在快艇打球，我對球隊這個休賽季的補強感到非常興奮。」