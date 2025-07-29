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克拉塞涉賭調查遭停賽至8月31日　守護者戰力雪上加霜

▲克萊斯（Emmanuel Clase）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克萊斯（Emmanuel Clase）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）宣布，克里夫蘭守護者隊終結者克拉塞（Emmanuel Clase）因涉及運動賭博調查，被列入「非懲戒性有薪休假名單」，直到8月31日為止。此決定讓本來就戰力吃緊、季後賽希望不高的守護者隊，雪上加霜。

克拉塞成為繼隊友奧提斯（Luis Ortiz）後，第二位因本案而被停職的球員。根據守護者發出的聲明，他們已獲聯盟通知，目前不會有更多球員或職員受到影響，球團將持續配合聯盟調查，並遵守保密規範。

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目前守護者在美聯中區落後老虎隊8場勝差，在外卡競爭中也落後3.5場，排名落後多隊，晉級形勢堪憂。除了奧提斯與克拉塞被調查列管，先發投萊福利（Ben Lively）因Tommy John手術報銷，而前賽揚獎投手畢柏（Shane Bieber）復健過程也一度停滯，至今尚未回到大聯盟。

在被停賽前，克拉塞一度是今夏交易市場的熱門人選之一。不過，由於他與守護者簽有5年2000萬美元延長合約，年薪低於市價，加上表現穩定，被認為不太可能被送走。

本季克拉塞投出47又1/3局，防禦率3.23，儘管略遜過往，仍為聯盟頂尖終結者之一。

在他缺陣期間，牛棚重任將由史密斯（Cade Smith ）接手。這位26歲右投本季表現不俗，甚至有評論認為他目前狀態優於克拉塞。且在今夏交易市場上也引發不少球隊關注。

然而與克拉塞情況類似，史密斯也擁有四年以上的球隊控制權，外媒分析，守護者方面不太可能在交易截止日前將他送出。

不過，隨著克拉塞的停賽，讓史密斯的去留陷入兩難。外媒分析，守護者若認為季後賽無望，可能選擇提前重建，藉由史密斯換回能在2026年後貢獻的潛力新秀包裹；反之，若仍想力拼季末反彈，史密斯的存在將是牛棚不可或缺的主力。 距離交易大限只剩最後三天，史密斯會成為關鍵指標，也將反映守護者是選擇全力一搏，還是提前為未來鋪路。

關鍵字： MLB守護者隊克拉塞牛棚停賽

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