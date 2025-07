克拉塞涉賭調查遭停賽至8月31日　守護者戰力雪上加霜

▲克萊斯(Emmanuel Clase)。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

美國職棒大聯盟(MLB)宣布,克里夫蘭守護者隊終結者克拉塞(Emmanuel Clase)因涉及運動賭博調查,被列入「非懲戒性有薪休假名單」,直到8月31日為止。此決定讓本來就戰力吃緊、季後賽希望不高的守護者隊,雪上加霜。

克拉塞成為繼隊友奧提斯(Luis Ortiz)後,第二位因本案而被停職的球員。根據守護者發出的聲明,他們已獲聯盟通知,目前不會有更多球員或職員受到影響,球團將持續配合聯盟調查,並遵守保密規範。

目前守護者在美聯中區落後老虎隊8場勝差,在外卡競爭中也落後3.5場,排名落後多隊,晉級形勢堪憂。除了奧提斯與克拉塞被調查列管,先發投萊福利(Ben Lively)因Tommy John手術報銷,而前賽揚獎投手畢柏(Shane Bieber)復健過程也一度停滯,至今尚未回到大聯盟。

在被停賽前,克拉塞一度是今夏交易市場的熱門人選之一。不過,由於他與守護者簽有5年2000萬美元延長合約,年薪低於市價,加上表現穩定,被認為不太可能被送走。

