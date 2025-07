▲德米瑙爾華盛頓逆轉封王 救3冠軍點勇奪生涯第10冠。(圖/截自ATP官網)



記者胡冠辰/綜合報導

澳洲名將德米瑙爾(Alex de Minaur)在2025ATP華盛頓公開賽決賽中展現驚人抗壓力,在決勝盤被西班牙好手達比多維奇(Alejandro Davidovich Fokina)手握3個冠軍點時堅強挺住,最終以5比7、6比1、7比6(3)完成戲劇性逆轉,奪下職業生涯第10座ATP巡迴賽冠軍。

DEMON DOMINATES DC @alexdeminaur snatches victory from the jaws of defeat, defeating Davidovich Fokina 5-7 6-1 7-6!

這場耗時近3小時的硬仗中,德米瑙爾不僅在決勝盤4比5落後、面臨3個冠軍點的發球局中成功保發,更在對手5比3、30比0領先、幾乎握有勝利的情況下破發反撲;最驚險的一球發生在對手手握第3個冠軍點時,他回擊一記絕望的吊球,球僅以16毫米之差壓在線上,成功扭轉戰局並為勝利鋪路。

HEART OF A LION @alexdeminaur saves a THIRD match point to stay alive!

「這片球場就是有魔力,」賽後德米瑙爾表示,「我2018年就曾在這裡對上Rublev時做過類似的事,說真的,我就是知道自己可以再做一次,我告訴自己,不論結果如何,我都要堅持到底,如果今天輸了,那也要輸在我設定的方式上,今天很幸運,結果站在我這邊。」

這場勝利對德米瑙爾意義非凡,除了是生涯第10冠,也讓他在即時世界排名中上升5位至第8,在前往杜林總決賽的積分榜亦升至第8。

對此他補充說道:「我對目前的狀態非常滿意,無論場內場外,我原本就抱持著正面心態來參賽,即使今天輸了,我也會對這一週的表現感到驕傲,能舉起第10座冠軍獎盃,真的很爽!」

Demon in every sense @alexdeminaur saves THREE championship points to defeat Davidovich Fokina in an epic!

另一方面,對達比多維奇來說,這場失利無疑又是一次心碎時刻,今年2月他在Delray Beach也曾錯過2個冠軍點,最終輸給凱曼諾維奇(Miomir Kecmanovic),3月又在Acapulco決賽不敵馬哈奇(Tomas Machac),本次華盛頓則再度與冠軍擦肩而過。

"This is not the end, this is only going up for you."



"This is not the end, this is only going up for you."

Perfect words to Alejandro Davidovich Fokina from @alexdeminaur

決賽結束後,達比多維奇以毛巾掩面坐在椅上掩飾失望,德米瑙爾則主動走向對手給予安慰,並在頒獎典禮上公開表示:「你太出色了,絕對會拿到這座獎盃的,今天應該是你的,我只是運氣好而已,你是一位極具戰鬥力的選手,沒有人想在巡迴賽遇上你,這不是結束,而是你不斷向上的開始。」

Alex de Minaur walks over & sits with Alejandro Davidovich Fokina to console him after beating him in the Washington final.



Heartbreaking match for Foki… he had 3 championship points to win his first title.



This is class… one of the moments of the year.

達比多維奇此次亞軍成績,仍讓他的即時世界排名上升7位至第19名,也在通往杜林的積分榜中來到第11位,距總決賽更進一步。