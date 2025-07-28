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德米瑙爾華盛頓逆轉封王　救3冠軍點勇奪生涯第10冠

▲德米瑙爾華盛頓逆轉封王　救3冠軍點勇奪生涯第10冠。（圖／截自ATP官網）

▲德米瑙爾華盛頓逆轉封王　救3冠軍點勇奪生涯第10冠。（圖／截自ATP官網）

記者胡冠辰／綜合報導

澳洲名將德米瑙爾（Alex de Minaur）在2025ATP華盛頓公開賽決賽中展現驚人抗壓力，在決勝盤被西班牙好手達比多維奇（Alejandro Davidovich Fokina）手握3個冠軍點時堅強挺住，最終以5比7、6比1、7比6（3）完成戲劇性逆轉，奪下職業生涯第10座ATP巡迴賽冠軍。

這場耗時近3小時的硬仗中，德米瑙爾不僅在決勝盤4比5落後、面臨3個冠軍點的發球局中成功保發，更在對手5比3、30比0領先、幾乎握有勝利的情況下破發反撲；最驚險的一球發生在對手手握第3個冠軍點時，他回擊一記絕望的吊球，球僅以16毫米之差壓在線上，成功扭轉戰局並為勝利鋪路。

「這片球場就是有魔力，」賽後德米瑙爾表示，「我2018年就曾在這裡對上Rublev時做過類似的事，說真的，我就是知道自己可以再做一次，我告訴自己，不論結果如何，我都要堅持到底，如果今天輸了，那也要輸在我設定的方式上，今天很幸運，結果站在我這邊。」

這場勝利對德米瑙爾意義非凡，除了是生涯第10冠，也讓他在即時世界排名中上升5位至第8，在前往杜林總決賽的積分榜亦升至第8。

對此他補充說道：「我對目前的狀態非常滿意，無論場內場外，我原本就抱持著正面心態來參賽，即使今天輸了，我也會對這一週的表現感到驕傲，能舉起第10座冠軍獎盃，真的很爽！」

另一方面，對達比多維奇來說，這場失利無疑又是一次心碎時刻，今年2月他在Delray Beach也曾錯過2個冠軍點，最終輸給凱曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），3月又在Acapulco決賽不敵馬哈奇（Tomas Machac），本次華盛頓則再度與冠軍擦肩而過。

決賽結束後，達比多維奇以毛巾掩面坐在椅上掩飾失望，德米瑙爾則主動走向對手給予安慰，並在頒獎典禮上公開表示：「你太出色了，絕對會拿到這座獎盃的，今天應該是你的，我只是運氣好而已，你是一位極具戰鬥力的選手，沒有人想在巡迴賽遇上你，這不是結束，而是你不斷向上的開始。」

達比多維奇此次亞軍成績，仍讓他的即時世界排名上升7位至第19名，也在通往杜林的積分榜中來到第11位，距總決賽更進一步。

關鍵字： ATP網球ATP網球

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