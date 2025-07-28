運動雲

>

布朗回穩奪勝　小熊逆襲摘「跨城經典賽」系列勝利

▲芝加哥小熊隊年輕右投布朗（Ben Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥小熊隊年輕右投布朗（Ben Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊年輕右投布朗（Ben Brown）在本季表現起伏不定的情況下，於台灣時間28日迎來強勢回歸，他在先發交手白襪的比賽中，繳出5局失1分的優質表現，幫助球隊5比4拿下勝利，成功逆轉奪下「跨城經典賽」系列勝利。

在系列首戰失利後，小熊狀態回穩連勝2場，而布朗無疑是勝利的關鍵之一。總教練康索（Craig Counsell）賽後盛讚布朗的表現：「他給了我們正好所需要的內容，並在關鍵時刻挺身而出，我原本只希望他能投出12個出局數，結果他幫我們拿下15個，做得非常棒，他投了很多好球，隊友防守也給予支援，絕對是一場成功的表現。」

布朗今天主投5局用57球，其中39球為好球，僅被擊出3支安打，送出4次三振，無保送；他連續2場未投出四壞，展現控球進步。

儘管開局遭白襪老將班奈坦迪（Andrew Benintendi）轟出陽春砲，但布朗隨即穩住陣腳，之後面對14位打者成功解決12人；他最危險的一局出現在第3局，但在二壘手霍納（Nico Hoerner）機警守備下化險為夷。

布朗談到當下的轉捩點時表示：「我的曲球最近真的有顯著進步，能在一二壘有人、無人出局的情況下讓打者揮空，真的令人振奮，這是我本季一直難以處理的局面，但這次我成功了。」

在那局，布朗先連續被敲2支安打，但隨後靠一顆指叉曲球三振泰克曼（Mike Tauchman），緊接著製造一個靠近一壘的飛球，金手套得主霍納精準判斷，在內野飛球規則下故意漏接後成功誘殺跑者，終結對手反攻機會。

布朗賽後不吝稱讚隊友：「我非常感激能有霍納當作自己隊友，他的棒球智商太高了，但這就是他本來的樣子，看到他做出那種動作，一點也不讓人驚訝。」

其實布朗近況並不理想，過去4場大聯盟登板累計防禦率高達10.07，3場失分超過6分，6月24日甚至一度被降至3A，月初重返大聯盟後首戰也失7分（6分自責），讓外界對他的信心動搖。

但今天這場好投讓他重新找回信心，「這段時間真的很艱難，也很磨人，今天投得不錯，我只想今晚和老婆好好慶祝，好好睡一覺，」布朗坦率分享心情。

他也透露過去持續在牛棚努力：「我一直在強化控球執行力，當然，那顆被班奈坦迪轟出的球是個失投，但我們會修正，今天速球的執行也讓我的曲球更有效，我對整體感到很滿意。」

小熊此役勝出，加上釀酒人同日以3比2擊敗馬林魚，兩隊目前並列國聯中區首位，即將展開一場關鍵的三連戰。

「他們近期打得真的很好，整個分區現在競爭激烈，這就是為什麼你需要162場比賽來測試實力，」霍納提到接下來的對戰，「幸運的是，從現在到球季結束我們還會跟他們交手很多次，這絕對會很有趣。」

關鍵字： MLB芝加哥小熊芝加哥白襪

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

柯瑞點名「球商最高3巨頭」　生涯最佳投籃竟不是在NBA

柯瑞點名「球商最高3巨頭」　生涯最佳投籃竟不是在NBA

大谷連8戰敲安難救主！道奇連兩戰遭逆轉　3比4不敵紅襪

大谷連8戰敲安難救主！道奇連兩戰遭逆轉　3比4不敵紅襪

鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

2025世大運閉幕！中華代表團5金全紀錄　一日3金掀高潮

2025世大運閉幕！中華代表團5金全紀錄　一日3金掀高潮

U12／韓國快腿戰術奏效！3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

U12／韓國快腿戰術奏效！3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

自嘲沒人看好！魏碩成大巨蛋登板說緊張　7局好投靠隊友撐下來

自嘲沒人看好！魏碩成大巨蛋登板說緊張　7局好投靠隊友撐下來

平野惠一曝5局關鍵集合攻破布雷克　橫掃獅也要反省

平野惠一曝5局關鍵集合攻破布雷克　橫掃獅也要反省

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

熱門新聞

U12中華小將不敵日本首敗落淚　教頭鼓勵：還有兩場全力以赴

湖人奪冠後「最失敗操作」不是網羅衛少　連續放走3D悍將釀禍

NBA史上最老！快艇陣容平均33.2歲　被虧要去打世壯運

柯瑞點名「球商最高3巨頭」　生涯最佳投籃竟不是在NBA

大谷連8戰敲安難救主！道奇連兩戰遭逆轉　3比4不敵紅襪

鄭浩均想續投還原「賴皮」對話！王建民：每個投手都不想被換

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12中華小將不敵日本　2比7吞首敗預賽2勝1敗

2湖人奪冠後最失敗操作不是網羅衛少

3NBA史上最老！快艇平均33.2歲

4柯瑞點名「球商最高3巨頭」

5道奇3比4不敵紅襪

最新新聞

1柯瑞自評「最強勇士」2支並列

2SJ東海銀赫、ITZY助陣！兄弟2戰預售破6萬

3小熊5比4力退白襪　奪系列賽勝

4世大運中華隊創佳績　鄭世忠批中國打壓

5味全邀林芯儀、小樂大巨蛋開唱

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

#多慧 跳勝利舞凸槌2次尷尬反應超可愛～

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

#李多慧 遇到還不會的舞！？ 　現學還跳對8成超厲害！

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366