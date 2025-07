布朗回穩奪勝　小熊逆襲摘「跨城經典賽」系列勝利

▲芝加哥小熊隊年輕右投布朗(Ben Brown)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥小熊年輕右投布朗(Ben Brown)在本季表現起伏不定的情況下,於台灣時間28日迎來強勢回歸,他在先發交手白襪的比賽中,繳出5局失1分的優質表現,幫助球隊5比4拿下勝利,成功逆轉奪下「跨城經典賽」系列勝利。

