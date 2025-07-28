布朗回穩奪勝　小熊逆襲摘「跨城經典賽」系列勝利

▲芝加哥小熊隊年輕右投布朗（Ben Brown）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊年輕右投布朗（Ben Brown）在本季表現起伏不定的情況下，於台灣時間28日迎來強勢回歸，他在先發交手白襪的比賽中，繳出5局失1分的優質表現，幫助球隊5比4拿下勝利，成功逆轉奪下「跨城經典賽」系列勝利。

在系列首戰失利後，小熊狀態回穩連勝2場，而布朗無疑是勝利的關鍵之一。總教練康索（Craig Counsell）賽後盛讚布朗的表現：「他給了我們正好所需要的內容，並在關鍵時刻挺身而出，我原本只希望他能投出12個出局數，結果他幫我們拿下15個，做得非常棒，他投了很多好球，隊友防守也給予支援，絕對是一場成功的表現。」

布朗今天主投5局用57球，其中39球為好球，僅被擊出3支安打，送出4次三振，無保送；他連續2場未投出四壞，展現控球進步。

儘管開局遭白襪老將班奈坦迪（Andrew Benintendi）轟出陽春砲，但布朗隨即穩住陣腳，之後面對14位打者成功解決12人；他最危險的一局出現在第3局，但在二壘手霍納（Nico Hoerner）機警守備下化險為夷。

布朗談到當下的轉捩點時表示：「我的曲球最近真的有顯著進步，能在一二壘有人、無人出局的情況下讓打者揮空，真的令人振奮，這是我本季一直難以處理的局面，但這次我成功了。」

在那局，布朗先連續被敲2支安打，但隨後靠一顆指叉曲球三振泰克曼（Mike Tauchman），緊接著製造一個靠近一壘的飛球，金手套得主霍納精準判斷，在內野飛球規則下故意漏接後成功誘殺跑者，終結對手反攻機會。

布朗賽後不吝稱讚隊友：「我非常感激能有霍納當作自己隊友，他的棒球智商太高了，但這就是他本來的樣子，看到他做出那種動作，一點也不讓人驚訝。」

其實布朗近況並不理想，過去4場大聯盟登板累計防禦率高達10.07，3場失分超過6分，6月24日甚至一度被降至3A，月初重返大聯盟後首戰也失7分（6分自責），讓外界對他的信心動搖。

但今天這場好投讓他重新找回信心，「這段時間真的很艱難，也很磨人，今天投得不錯，我只想今晚和老婆好好慶祝，好好睡一覺，」布朗坦率分享心情。

他也透露過去持續在牛棚努力：「我一直在強化控球執行力，當然，那顆被班奈坦迪轟出的球是個失投，但我們會修正，今天速球的執行也讓我的曲球更有效，我對整體感到很滿意。」

小熊此役勝出，加上釀酒人同日以3比2擊敗馬林魚，兩隊目前並列國聯中區首位，即將展開一場關鍵的三連戰。

「他們近期打得真的很好，整個分區現在競爭激烈，這就是為什麼你需要162場比賽來測試實力，」霍納提到接下來的對戰，「幸運的是，從現在到球季結束我們還會跟他們交手很多次，這絕對會很有趣。」